पुणे

Pune News : बालेवाडीत रस्त्यामधोमध चेंबर खचले; नागरिकांचा संताप; 'एकदा तरी नीट काम करा' अशी मागणी!

Chamber Collapse : रस्त्याच्या मध्यभागी खचलेला चेंबर वाहतूक कोंडीचे कारण; प्रशासनाकडून तातडीने उपाययोजना. रात्री चेंबर न दिसल्यास भीषण अपघात संभव; बालेवाडीतील नागरिकांचा महापालिकेला इशारा.
Chamber Collapse Creates Major Road Hazard in Balewadi

Chamber Collapse Creates Major Road Hazard in Balewadi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बालेवाडी : उमरजी हॉस्पिटलजवळील बालेवाडी रस्त्यावर सांडपाणी वाहिनीचा चेंबर गेल्या आठवडाभरापासून खचला असून हा चेंबरबरोबर रस्त्याच्या मध्यभागी असल्यामुळे अपघाताचा धोका आहे. त्यामुळे हा चेंबर त्वरित दुरुस्त मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत. या रस्त्यावर सातत्याने वर्दळ असते. तसेच येथे वाहतूक कोंडीही नित्याची असते. त्यातच खचलेला चेंबर रस्त्याच्या मधोमध असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावतो व वाहतूक कोंडीत अजून भर पडते. रात्रीच्या वेळी चेंबरचा अंदाज न आल्यास याठिकाणी अपघाताचा धोकाही संभवतो.

Loading content, please wait...
pune
Balewadi
PWD
public unrest
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com