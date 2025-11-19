Pune News : बालेवाडीत रस्त्यामधोमध चेंबर खचले; नागरिकांचा संताप; 'एकदा तरी नीट काम करा' अशी मागणी!

बालेवाडी : उमरजी हॉस्पिटलजवळील बालेवाडी रस्त्यावर सांडपाणी वाहिनीचा चेंबर गेल्या आठवडाभरापासून खचला असून हा चेंबरबरोबर रस्त्याच्या मध्यभागी असल्यामुळे अपघाताचा धोका आहे. त्यामुळे हा चेंबर त्वरित दुरुस्त मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत. या रस्त्यावर सातत्याने वर्दळ असते. तसेच येथे वाहतूक कोंडीही नित्याची असते. त्यातच खचलेला चेंबर रस्त्याच्या मधोमध असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावतो व वाहतूक कोंडीत अजून भर पडते. रात्रीच्या वेळी चेंबरचा अंदाज न आल्यास याठिकाणी अपघाताचा धोकाही संभवतो. .तरी हा चेंबर त्वरित दुरुस्त करण्याची मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत. हा चेंबर रस्त्याच्या मधोमध असून रस्ता रहदारीचा असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी काम केले जाईल. एक दोन दिवसात हे काम पूर्ण केले जाईल. नागरिकांना चेंबर फुटल्याचा अंदाज येण्याकरिता या प्लास्टिकचे अवरोधक (बॅरिकेड्स) ठेवण्यात आले आहे, औंध क्षेत्रीय कार्यालयातील मलनिस्सारण विभागाकडून सांगण्यात आले..Pune Crime : पुण्यात मटका, गुटखा आणि एमडीचे जाळे पुन्हा सक्रिय; पोलिसांनी धडक मोहीम सुरू केली!.याच भागात दोन महिन्यापूर्वी सांडपाणी वाहिनीचे काम केले होते. आता पुन्हा याच भागामध्ये चेंबर खचले आहे. वारंवार काम करण्यापेक्षा एकदाच चांगले काम करावे.-गणेश चव्हाण, बालेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.