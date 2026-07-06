Rajgad Rain : राजगड तालुक्यातील पासली खोऱ्यातील बालवड पूल पाण्याखाली; परिसरातील नागरिकांचा संपर्क तुटला

वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील दुर्गम तोरणा गड व पासली भागात गेल्या तीन ते चार दिवसापासून कोसळत असलेल्या पावसाने ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे. पासली- भोर रस्त्यावरील तोरणा गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या बालवड (ता. राजगड) येथील पूल पाण्याखाली गेला असल्याने विद्यार्थ्यांची शाळा बंद झाली असून स्थानिक रहिवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहेत..तोरणागडाच्या पायथ्याशी बालवड, खोपडेवाडी व चांदवणे या तीन गावातील आठवी ते दहावीपर्यंतचे पासली (ता. राजगड) येथील न्यू इंग्लिश स्कूल विद्यालयात शिक्षण घेत आहेत.विद्यार्थ्यांसाठी एकमेव असणारा मार्ग या बालवड पुलावरून पासलीकडे येतो. गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून या परिसरामध्ये जोरदार कोसळत असलेल्या पावसामुळे पाण्याचा प्रवाह पुलावरून जोरदार वाहत असून बोलावून सुमारे तीन ते चार फूट उंचीचे पाणी वाहत असल्याने येथील विद्यार्थी व नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे..बालवड गावचे सरपंच विशाल पारठे म्हणाले, 'गेल्या अनेक वर्षापासून या पुलाची उंची वाढवण्याची, व दुरुस्ती करण्याची मागणी परिसरातील नागरिक करत आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी नागरिक विद्यार्थ्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासन एखादी मोठी दुर्घटना झाल्यावरच लक्ष देणार का असा सवाल परिसरातील नागरिक करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.