पुणे

Rajgad Rain : राजगड तालुक्यातील पासली खोऱ्यातील बालवड पूल पाण्याखाली; परिसरातील नागरिकांचा संपर्क तुटला

राजगड तालुक्यातील दुर्गम तोरणा गड व पासली भागात गेल्या तीन ते चार दिवसापासून कोसळत असलेल्या पावसाने ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे.
balwad bridge under rain water

balwad bridge under rain water

sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील दुर्गम तोरणा गड व पासली भागात गेल्या तीन ते चार दिवसापासून कोसळत असलेल्या पावसाने ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे. पासली- भोर रस्त्यावरील तोरणा गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या बालवड (ता. राजगड) येथील पूल पाण्याखाली गेला असल्याने विद्यार्थ्यांची शाळा बंद झाली असून स्थानिक रहिवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहेत.

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