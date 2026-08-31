MP Medha Kulkarni : धार्मिक सणांमध्ये डीजे, लेझर लाइटवर बंदी आणा

पुणे - महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात गणेशोत्सवाचा आदर्श 'पुणे पॅटर्न' राबवण्याची गरज आहे. उत्सवातील डीजे, लेझर लाइट आणि अश्लीलतेवर कडक बंदी घालावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आज केली. कायद्याची अंमलबजावणी कोणत्याही जाती-धर्माच्या उत्सवासाठी समान असावी, असेही त्यांनी नमूद केले..पत्रकारांशी बोलताना कुलकर्णी म्हणाल्या, दहीहंडी किंवा इतर उत्सवांमध्ये महिलांनी अर्धनग्न अवस्थेत अंगविक्षेप करणे ही बाब सांस्कृतिक मूल्यांना तडा देणारी आहे. सार्वजनिक मंडळांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारांना थारा देऊ नये. कर्णकर्कश डीजेमुळे लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना होणारा त्रास गंभीर असून, आवाजाच्या मर्यादेबाबत न्यायालयाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. उत्सवाच्या नावाखाली होणाऱ्या गोंगाटामुळे नागरिकांवर स्थलांतराची वेळ येऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला..लोकमान्य टिळकांनी समाजप्रबोधनासाठी सुरू केलेल्या या उत्सवात व्याख्याने आणि सांस्कृतिक स्पर्धांना प्राधान्य मिळायला हवे. यंदा पुण्यातील सुमारे २०० मंडळांनी डीजे टाळून पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे स्वागत केले पाहिजे. तसेच, उत्सवात गुटखा किंवा आरोग्यास घातक उत्पादनांच्या छुप्या जाहिराती टाळण्याचे आवाहनही त्यांनी मंडळांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.