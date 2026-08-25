पुणे

DJ Sound : तीव्र आवाजाच्या डीजेला बंदीच! पुणे पोलिसांची स्पष्ट भूमिका; नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट जप्ती

गणेशोत्सव आणि दहीहंडीमध्ये तीव्र आवाजाच्या डीजेला बंदीच असल्याची स्पष्ट भूमिका पुणे पोलिसांनी घेतली.
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DJ soundEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सव आणि दहीहंडीमध्ये तीव्र आवाजाच्या डीजेला बंदीच असल्याची स्पष्ट भूमिका पुणे पोलिसांनी घेतली आहे. मीड प्रेशर तसेच प्लाझामा असणाऱ्या डीजेवर थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

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