पुणे

Pune Election : बंडू आंदेकरसह माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकरला निवडणूक लढविण्यास न्यायालयाचा 'ग्रीन सिग्नल'

Andekar Family : न्यायालयाने बंडू आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना पुणे महापालिका निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली. कोर्टने नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा अधिकार अधोरेखित केला.
Court Grants Permission To Bandu Andekar and Associates for PMC Elections

Court Grants Permission To Bandu Andekar and Associates for PMC Elections

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नातू आयुष कोमकर खूनप्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कुख्यात बंडू आंदेकर, त्याची भावजय माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि माजी नगसेवक वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला पुणे महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक लढविण्यासाठी येथील विशेष 'मकोका' न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी याबाबतचा आदेश दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणात अटक आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष याचा पाच सप्टेंबरला गोळ्या घालून खून करण्यात आला.

Loading content, please wait...
election
Court
Maharashtra Politics
PMC Election
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com