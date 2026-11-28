बालेवाडी : येथील साई चौक, आर. के. लक्ष्मण मेट्रो स्टेशनजवळील मोठ्या कचरा डेपोचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. बाणेर-बालेवाडी नागरिक मंचाने (BBNM) बीबीएनएम या प्रश्नावर २८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, महापालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करत गेल्या दहा दिवसांत सुमारे ७० टन कचरा उचलून परिसर स्वच्छ केला. या प्रश्नावर ‘सकाळ’नेही सातत्याने पाठपुरावा करत वारंवार बातम्यांच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. नागरिकांच्या तक्रारी आणि ‘सकाळ’च्या वृत्तांची दखल घेत अखेर प्रशासनाने कारवाई केली..बीबीएनएम आणि स्थानिक रहिवासी गेल्या काही महिन्यांपासून या कचरा डेपोविरोधात सातत्याने पाठपुरावा करत होते. विविध स्तरांवर बैठका, पत्रव्यवहार आणि निवेदने देऊन हा प्रश्न महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिला होता. ‘सकाळ’नेही या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे या प्रश्नाला व्यापक प्रसिद्धी मिळून प्रशासनावर कार्यवाहीसाठी दबाव निर्माण झाला..पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने आणि औंध क्षेत्रीय कार्यालयाने तातडीने कचरा हटविण्याचे काम हाती घेतले. शनिवारी (ता. २८) सकाळी औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त इंद्रायणी करचे-गायकवाड आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे पथक साई चौक येथे आले होते. त्यांनी BBNM सदस्यांशी संवाद साधून कचरा हटविण्याचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. तसेच संबंधित जागेला पत्र्याचे कुंपण घालण्यासाठी तरतूद करण्यात आल्याचेही सांगितले..महापालिकेच्या या कार्यवाहीबद्दल मार्वल ब्रिझा सोसायटीतील रहिवासी आणि बीबीएनएम सदस्यांनी उपस्थित राहून अधिकाऱ्यांचा सत्कार केला. या कारवाईमुळे परिसरातील रहिवासी, पादचारी आणि मेट्रो प्रवाशांना दुर्गंधीच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे या मंच तर्फे २८ नोव्हेंबर रोजी नियोजित उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे..या कार्यवाहीसाठी बीबीएनएम तर्फे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, नगरसेवक अमोल बालवडकर, उपायुक्त अविनाश सपकाळ, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख संतोष वरुळे, सहाय्यक आयुक्त इंद्रायणी करचे-गायकवाड, धनश्री जगदाळे, प्रमोद उकिरडे, हनुमंत चाकणकर, निखिल निकम, विशाल अदमाने तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांचे आभार मानण्यात आले..नागरिकांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, माध्यमांनी केलेले वृत्तांकन आणि प्रशासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद यांची सांगड घातल्यास सार्वजनिक प्रश्न मार्गी लागू शकतात, याचे हे उदाहरण ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.