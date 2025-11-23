Baner News : पदपथांवर फेरीवाल्यांचे बस्तान बाणेरमध्ये पादचाऱ्यांना अडथळा; मार्ग मोकळे करण्याची मागणी!

बालेवाडी : बाणेरमधील डी- मार्टसमोरील पदपथ आणि सायकल मार्गावर फेरीवाले व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी बस्तान मांडले आहे. त्यामुळे ग्राहकदेखील वस्तू, खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी त्यांच्याकडे गर्दी करतात. परिणामी पदपथ व्यापला जात असून इतर पादचाऱ्यांना अडचण होत असल्याने भर रस्त्यावरूनच चालावे लागते. त्यामुळे प्रशासनाने हा पदपथ त्वरित मोकळा करण्याची मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत. मुंबई- बंगळूर महामार्गालगत महाळुंगे- बाणेर रस्ता येथे हे डी-मार्ट असल्याने नेहमीच नागरिकांची वर्दळ असते. .पदपथावर नागरिकांची वर्दळ पाहायला मिळते. दररोज सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर या भागातील सायकल मार्ग आणि पदपथावर फेरीवाले आपला व्यवसाय थाटून बसतात. त्यांच्याकडून खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसह कपडे, भांडी, मूर्त्या अशा वस्तूंचीही विक्री केली जाते. त्यामुळे या गोष्टी खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकवर्गाची येथे मोठी गर्दी होते. स्टॉलसमोर उभे राहून खवय्ये खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेत असतात. यामुळे हा पदपथ व सायकल मार्ग पूर्णपणे व्यापला जातो. पादचाऱ्यांना या गर्दीतून कशीबशी वाट काढावी लागते किंवा भर रस्त्यावरून वाहनांच्या गर्दीतून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. बाणेर रस्ता खूप वर्दळीचा असून, इथे नागरिकांना दररोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे येथे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून पदपथ आणि सायकल मार्ग मोकळे करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे..या भागामध्ये दररोज सायंकाळी पथारीवाले पदपथावर दुकाने मांडून बसतात. त्यामुळे पदपथ त्यांनीच खरेदी केला की काय, असे वाटते. या गर्दीमुळे पदपथावरून चालणे कठीण होऊन बसले आहे. यावर त्वरित कारवाई करावी. - कावेरी परकाळे, स्थानिक नागरिक या भागात लवकरच कारवाई केली जाईल व पदपथ मोकळा करून घेतला जाईल. - राहुल बोकन, अतिक्रमण निरीक्षक, औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.