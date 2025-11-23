पुणे

Baner News : पदपथांवर फेरीवाल्यांचे बस्तान बाणेरमध्ये पादचाऱ्यांना अडथळा; मार्ग मोकळे करण्याची मागणी!

Footpath Encroachment Baner : बाणेरमधील डी-मार्टसमोरील पदपथ आणि सायकल मार्ग फेरीवाल्यांनी व्यापल्याने पादचाऱ्यांना मोठी गैरसोय होत आहे. या अतिक्रमणावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
Baner footpath encroachment creating inconvenience

सकाळ वृत्तसेवा
बालेवाडी : बाणेरमधील डी- मार्टसमोरील पदपथ आणि सायकल मार्गावर फेरीवाले व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी बस्तान मांडले आहे. त्यामुळे ग्राहकदेखील वस्तू, खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी त्यांच्याकडे गर्दी करतात. परिणामी पदपथ व्यापला जात असून इतर पादचाऱ्यांना अडचण होत असल्याने भर रस्त्यावरूनच चालावे लागते. त्यामुळे प्रशासनाने हा पदपथ त्वरित मोकळा करण्याची मागणी या भागातील नागरिक करत आहेत. मुंबई- बंगळूर महामार्गालगत महाळुंगे- बाणेर रस्ता येथे हे डी-मार्ट असल्याने नेहमीच नागरिकांची वर्दळ असते.

pune
Baner
pedestrian
footpath encroachment
road safety incidents

