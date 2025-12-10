Baner-Pashan Traffic : मेट्रोमुळे रस्ता अरुंद, तरी नियमांचे उल्लंघन; बाणेर-पाषाण रस्त्यावर अपघात वाढले, पोलिसांनी जाग्यावरच दंड ठोठावला

पाषाण : बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने ये-जा करणाऱ्या दुचाकी आणि रिक्षाचालकांवर वाहतूक पोलिसांनी धडक कारवाई केली. मेट्रोच्या कामामुळे रस्ता अरुंद झाला असतानाही, अनेक वाहनचालक मोठा वळसा टाळण्यासाठी सर्रासपणे विरुद्ध दिशेने ये-जा करण्याचे प्रमाण वाढले होते. यामुळे येथील एका हॉटेलजवळील अरुंद झालेल्या रस्त्यावर अनेक अपघात आणि वादावादीच्या घटना घडत होत्या. .याबाबत नागरिकांनी पोलिसांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. याची दखल घेत अखेर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन धडक कारवाईची मोहीम राबवली. पोलिसांनी विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दुचाकीस्वार आणि रिक्षाचालकांना जागेवरच दंड ठोठावला. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून अशी कारवाई दररोज व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..Nashik Crime : चोरीसाठी महिलेच्या डोक्यात कुऱ्हाडीचा घाव; नाशिक जिल्हा न्यायालयाने आरोपीला ठोठावली जन्मठेपेची शिक्षा.यावेळी पोलिस हवालदार अमोल गावेडे यांनी ‘सकाळ’ प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले की, आधी आम्ही या वाहनचालकांना समज देऊन पाहिले. पण वाहनचालक ऐकत नसल्याने कागदपत्रांच्या आधारावर योग्य ती दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. यादरम्यान, एका चालकाकडे तर त्याच्या भावाचा वाहन परवाना आढळला. अशा व्यक्तींविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे..पाषाणवरून बाणेरला जाताना वळणावरच विरुद्ध दिशेने येणारे अचानक वाहने समोर येत असल्याने अपघाताची दाट शक्यता असते. तसेच या रस्त्यावर खडी असल्याने काही दिवसांपूर्वी इथे दुचाकीस्वार घसरून पडला होता.- सुलोचना पंडित, स्थानिक महिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.