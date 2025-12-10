पुणे

Baner-Pashan Traffic : मेट्रोमुळे रस्ता अरुंद, तरी नियमांचे उल्लंघन; बाणेर-पाषाण रस्त्यावर अपघात वाढले, पोलिसांनी जाग्यावरच दंड ठोठावला

Pune Traffic Violations : बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावर मेट्रोच्या कामामुळे रस्ता अरुंद झाला असतानाही, वळसा टाळण्यासाठी विरुद्ध दिशेने ये-जा करणाऱ्या दुचाकीस्वार आणि रिक्षाचालकांवर वाहतूक पोलिसांनी धडक दंडात्मक कारवाई केली.
Baner-Pashan Traffic

Baner-Pashan Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाषाण : बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने ये-जा करणाऱ्या दुचाकी आणि रिक्षाचालकांवर वाहतूक पोलिसांनी धडक कारवाई केली. मेट्रोच्या कामामुळे रस्ता अरुंद झाला असतानाही, अनेक वाहनचालक मोठा वळसा टाळण्यासाठी सर्रासपणे विरुद्ध दिशेने ये-जा करण्याचे प्रमाण वाढले होते. यामुळे येथील एका हॉटेलजवळील अरुंद झालेल्या रस्त्यावर अनेक अपघात आणि वादावादीच्या घटना घडत होत्या.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
Pashan
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com