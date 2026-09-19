Pune Water Supply: बाणेरमध्ये भूमिगत कामादरम्यान जलवाहिनी फुटली; सात बार दाबाचे पाणी रस्त्यावर, मोहन्नगरला १४ तासांनी पुरवठा सुरू

पुणे: बाणेर परिसरातील बिटवाइज टॉवरजवळ भूमिगत गॅसवाहिनीचे काम सुरू असताना महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या (एमएनजीएल) यंत्राचा धक्का लागून पुणे महापालिकेची ४५० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी फुटली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी रस्त्यावर वाहून गेले. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने पाणी उपसा बंद करून जलवाहिनीचा बाधित भाग वेगळा केला. बालेवाडी, बाणेर आणि पाषाण परिसरातील पाणीपुरवठा दोन तासांत सुरळीत करण्यात आला; तर मोहननगर परिसरातील पाणीपुरवठा तब्बल १४ तासांनंतर आज सायंकाळी आठ वाजता पूर्ववत झाला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.एमएनजीएलकडून शुक्रवारी (ता. १८) दुपारी चारच्या सुमारास बाणेर सर्व्हिस रस्त्यावरील बिटवाइज टॉवरजवळ भूमिगत काम सुरू होते. ‘हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग’ पद्धतीने सुरू असलेल्या या कामादरम्यान यंत्राचा धक्का लागून चांदणी चौक ते मोहन्नगर उंचावरील जलकुंभादरम्यानची ४५० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी फुटली. या जलवाहिनीमध्ये सुमारे सात बार दाब असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडले..घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने पाणी उपसा बंद केला. ही जलवाहिनी गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असल्याने आतील दाब कमी होण्यासाठी काही वेळ लागला. त्यानंतर संबंधित झडपा बंद करून जलवाहिनीचा बाधित भाग वेगळा करण्यात आला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... दरम्यान, झडपांमध्ये बदल करून बालेवाडी, बाणेर आणि पाषाण परिसरातील पाणीपुरवठा सुमारे दोन तासांत सुरळीत करण्यात आला. मोहन्नगरकडे जाणाऱ्या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम महापालिकेच्या पथकाने रात्रभर केले. जलवाहिनीची दुरुस्ती, सुरक्षितता तपासणी आणि पाणी सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आज सायंकाळी आठ वाजता मोहन्नगर परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.