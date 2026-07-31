Baner Drug Syringes : पुण्यातील बाणेरमध्ये ड्रग्ज माफियांचा सुळसुळाट? सेवा रस्त्यावर उघड्यावर सापडल्या वापरलेल्या सिरिंज; ड्रग्ज रॅकेटचा नागरिकांना दाट संशय

बालेवाडी (पुणे) : बाणेर येथील सेवा रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात वापरलेल्या इंजेक्शनच्या सिरिंज आणि सुया पडलेल्या आढळून आल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त होत (Baner drug crime news) आहे. या सुयांचा वापर अमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) सेवनासाठी केला गेला असावा, असा दाट संशय नागरिकांनी व्यक्त केला असून, या प्रकारामुळे परिसरातील सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..बालेवाडीत २६ जून रोजी मुंबईहून आलेल्या कारमधून ९८ ग्रॅम मेफेड्रोन (एमडी) व सुमारे ३६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून तिघांना अटक करण्यात आली होती. तसेच बाणेर येथील एका पान दुकानातही पानातून अमली पदार्थ विक्री केल्याप्रकरणी दुकानचालकास ताब्यात घेण्यात आले होते..बाणेर-बालेवाडी परिसरात अनेक शाळा, महाविद्यालये, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि आयटी कंपन्या असल्यामुळे येथे दिवसभर मोठी वर्दळ असते. अशा गजबजलेल्या ठिकाणी वापरलेल्या सुया उघड्यावर पडलेल्या असल्याने लहान मुले, पादचारी आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. या सुया नेमक्या कशासाठी आणि कोणी वापरल्या, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या प्रकारच्या इंजेक्शनच्या सुया नशा करण्यासाठीसुद्धा वापरता येतात, अशी माहिती वैद्यकीय क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. काही खेळाडूंकडून क्षमता वाढविण्यासाठी उत्तेजक द्रव्येही (डोपिंग) घेतली जात असण्याची शक्यता स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.या धक्कादायक प्रकारानंतर नागरिकांनी तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तींचा शोध घ्यावा, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि रात्री, पहाटे पोलिसांची गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. रस्त्यावर पडलेल्या या जैववैद्यकीय कचऱ्याची तत्काळ आणि सुरक्षित विल्हेवाट लावणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे बाणेर-बालेवाडी नागरिक मंचाचे अमित कुदळे यांनी सांगितले..बाणेर पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत म्हणाले, "या ठिकाणी जाऊन इंजेक्शन उचलली जातील. यामध्ये नेमके काय होते, हे तपासणीसाठी पाठवणार आहोत. त्याचबरोबर या भागात गस्तही वाढवण्यात येईल.".Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.'उडता पुणे'चा धोका टाळण्याची गरजगेल्या काही वर्षांत शहरातील अमली पदार्थांच्या वापर वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात अमली पदार्थांच्या पाऊलखुणा आढळणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकू नये, यासाठी प्रशासनाने आता ठोस आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.