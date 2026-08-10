पुणे

हसीनांचा ताबा द्या

हसीनांचा ताबा द्या
Published on

ढाका : बांगलादेशमधून फरार असलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे प्रत्यार्पण करावे, अशी मागणी बांगलादेश सरकारने पुन्हा एकदा भारताकडे केली आहे. भारताचे बांगलादेशमधील उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी सोमवारी या देशाचे पंतप्रधान तारिक रेहमान यांची भेट घेतली, त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली. यावेळी विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. भारतात होणाऱ्या आगामी ब्रिक्स परिषदेसाठी रेहमान यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

extradition of Sheikh Hasina
Bangladesh India relations
former Prime Minister extradition
Bangladesh government demands
Sheikh Hasina news
India Bangladesh diplomatic talks
BRICS summit invitation
extradition cases in South Asia
Bangladesh political updates
Sheikh Hasina developments
India's response to Bangladesh
bilateral discussions India Bangladesh
Sheikh Hasina India extradition request
Bangladesh ex-PM news
Sheikh Hasina's political status
शेख हसीना प्रत्यार्पण
बांगलादेश भारत संबंध
माजी पंतप्रधान शेख हसीना
बांगलादेश सरकारची मागणी
भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय चर्चा
BRICS परिषद आमंत्रण
बांगलादेशातील राजकीय बदल
शेख हसीना वर्तमानपत्र
भारताचे प्रतिसाद
बांगलादेशातील पुनर्स्थापना
बांगलादेशातील राजकारण
शेख हसीना बदल घडामोडी
Marathi News Esakal
www.esakal.com