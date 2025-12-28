Pune News : आता दस्त क्रमांकाच्या आधारे मिळणार कर्ज; नोंदणी ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीवर करण्याचा विचार

पुणे - दस्त नोंदणी आता ‘ई-प्रमाण’ या पोर्टलवर संरक्षित करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग घेत असून, बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे त्याची सत्यता पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बँकेत न जाता ग्राहकांना दस्त क्रमांकाच्या आधारे कर्ज मिळू शकणार आहे. यासह ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, या दस्ताबाबत सर्व कार्यवाहीची नोंद होणार आहे..नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रायोगिक प्रयोग सातारा जिल्ह्यात राबविला असून, तो यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे आता याची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी होणार आहे. ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येतील..या प्रणालीमुळे ग्राहकांना कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे मूळ दस्त देण्याची गरज राहणार नाही. केवळ दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँकांना दस्ताची पडताळणी करता येणार आहे. यासाठी बँकांना या पोर्टलवर लॉगिनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दस्त क्रमांक दिल्यानंतर बँका या लॉगिनमधून दस्ताबाबतची सत्यता पडताळणी करू शकणार आहेत. त्यांची खात्री झाल्यानंतर दस्ताच्या आधारे बँका संबंधित ग्राहकाला कर्ज देतील..त्यानंतर हा दस्त ब्लॉकचेन प्रणालीत टाकून, या दस्तासंदर्भात पुढील सर्व कार्यवाहीची नोंद ठेवली जाणार आहे. बँकेने कर्ज दिल्यानंतर त्याची नोंद, मालकी हक्कात बदल झाल्यानंतर फेरफारद्वारे सातबारा उतारा व मालमत्ता पत्रकात होणारी नोंद तसेच काही कारणास्तव मालमत्ता वादग्रस्त झाल्यास बँकेकडून अथवा तपास यंत्रणांकडून मालमत्तेवर येणारी टाच याची देखील नोंद ब्लॉकचेन माध्यमातून ठेवली जाणार आहे..त्यामुळे सदनिका अथवा जमीन मालकाची, तसेच बँकांची फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे. तसेच काही मालमत्तांवर एकापेक्षा अधिक बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रकार केले जातात. एकदा कर्ज घेतल्यानंतर दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ब्लॉक चेनमध्ये तेदेखील उघड होणार आहे. या प्रणालीत दस्ताच्या प्रत्येक पानावर दुय्यम निबंधकाची डिजिटल स्वाक्षरी असणार आहे. त्यामुळे दस्ताची डिजिटल प्रिंट अन्य सरकारी कामांसाठी देखील वापरता येणार आहे..यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. यासाठी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, संबंधित कंत्राटदाराला पुढील तीन वर्षांसाठी याची देखभाल दुरुस्ती करण्याची अट निविदेत टाकण्यात आली आहे. त्यानंतर ही संपूर्ण प्रणाली नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे सोपविली जाणार आहे..सातारा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ई-प्रमाण या प्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यामुळे राज्यस्तरीय समितीने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. पुढील सहा महिन्यांत संबंध राज्यभरात याची अंमलबजावणी सुरू होईल.- रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.