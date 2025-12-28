पुणे

Pune News : आता दस्त क्रमांकाच्या आधारे मिळणार कर्ज; नोंदणी ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीवर करण्याचा विचार

दस्त नोंदणी आता ‘ई-प्रमाण’ या पोर्टलवर संरक्षित करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग घेत आहे.
e-pramaan

e-pramaan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दस्त नोंदणी आता ‘ई-प्रमाण’ या पोर्टलवर संरक्षित करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग घेत असून, बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे त्याची सत्यता पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बँकेत न जाता ग्राहकांना दस्त क्रमांकाच्या आधारे कर्ज मिळू शकणार आहे. यासह ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, या दस्ताबाबत सर्व कार्यवाहीची नोंद होणार आहे.

Loading content, please wait...
state government
Bank Loan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com