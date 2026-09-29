Pune Bank Blaze: पुण्यात लक्ष्मी रस्त्यावर ‘बँक ऑफ इंडिया’च्या इमारतीला भीषण आग

पुणे : लक्ष्मी रस्त्यावरील उंबऱ्या गणपती चौकातील (शगुन चौक) ‘बँक ऑफ इंडिया’च्या इमारतीतील सहाव्या मजल्यावर मंगळवारी (ता. २९) सकाळी अचानक भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत महत्त्वाची कागदपत्रे, संगणक यंत्रणा जळून खाक झाली. दरम्यान, पहिल्या मजल्यावरील बॅंकेच्या कार्यालयास आगीची झळ पोचलेली नाही. सर्व रोकड सुरक्षित असून, बॅंकिंग व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू असल्याचे बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. .अग्निशामक दलाच्या नियंत्रण कक्षाला सकाळी सव्वादहाच्या सुमारास आगीची माहिती मिळाली. त्यानंतर मध्यवर्ती, कसबा, एरंडवणा, नायडू आणि कोंढवा केंद्रांतून चार बंब आणि तीन पाण्याचे टँकर अशी सात वाहने रवाना करण्यात आली. इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर कार्यालयातील वातानुकूलन यंत्रणेने (एसी) पेट घेतला. सुरक्षा रक्षकाने अग्निरोधक उपकरणाने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आगीने रौद्ररूप धारण केले. जवानांनी होज पाइप, ‘बीए सेट’ आणि एक्झॉस्ट ब्लोअरच्या साहाय्याने आगीवर तासाभरात नियंत्रण मिळवले. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा अंदाज आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणी जखमी झाले नाही..मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रप्रमुख पंकज जगताप, कमलेश चौधरी, नीलेश महाजन तसेच जवान आझीम शेख, दिलीप घडशी, चंद्रकांत आनंदास, संतोष अरगडे, कैलास पवार, विशाल गायकवाड, चंद्रकांत नवले, सुरेश पवार यांच्यासह सुमारे तीस जवानांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. दरम्यान, घटनास्थळी फायर एक्स्टिंगविशर, फायर अलार्म आणि डिटेक्शन सिस्टीम होती. परंतु स्थायी अग्निशामक यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे पाहणीत समोर आल्याचे अग्निशामक दलाकडून सांगण्यात आले..‘फायर ऑडिट’ न केल्यास कारवाई : आयुक्तमहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहरातील सर्व आस्थापनांना नियमित फायर ऑडिट करण्याबाबत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या आठवडाभरात ४१४ हॉटेल्स, कोचिंग क्लासेस, पेईंग गेस्ट आणि रुग्णालयांची तपासणी करून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.