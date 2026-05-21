Pune Crime: वाघोलीत गुन्हे शाखेची कारवाई; कारमधून ४.२७ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त, युवकाविरोधात गुन्हा दाखल

पुणे: प्रतिबंधित गुटखा विक्रीसाठी नेणाऱ्या एका तरुणावर गुन्हे शाखेच्या युनिट सातने कारवाई करत ४ लाख २७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई वाघोली-केसनंद रस्ता परिसरात करण्यात आली..गुन्हे शाखा युनिट सातचे पथक गस्त घालत असताना पोलिस अंमलदार किरण पलांडे आणि विनायक साळवे यांना वाघोली परिसरातून एक जण कारमधून प्रतिबंधित गुटखा विक्रीसाठी घेऊन जात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष सोनवणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मदन कांबळे आणि पथकाने वाघोली ते केसनंद रोड दरम्यान सापळा रचला. .रॉयल गादी कारखान्यासमोर, काळेचा ओढा येथे संशयित वाहन अडविण्यात आले. तपासणीदरम्यान अरुणकुमार भलाराम खत्री (वय २०, रा. कोरेगाव भीमा, ता. हवेली) याच्या ताब्यातील कारमध्ये प्रतिबंधित विमल पान मसाला, व्ही-१ टोबॅको आणि प्रीमियम आरएमडी पान मसाला असा एकूण एक लाख २२ हजार रुपयांचा गुटखा आढळून आला..पोलिसांनी वाहनासह एकूण चार लाख २७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ आणि सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. .कारवाईत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मदन कांबळे यांच्यासह पोलिस अंमलदार सारंग दळे, गिरीष नाणेकर, प्रशांत कापुरे, विनायक साळवे, निर्णय लांडे, ऋषीकेश ताकवणे, सुहास तांबेकर, किरण पलांडे, भरत गुंडवाड, नितीन धाडगे, समाधान पाटील आणि प्रतिक्षा पानसरे यांनी सहभाग घेतला.