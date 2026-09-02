पुणे

Pune Ganeshotsav: ‘कोणताही धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य’ अंतर्भूत, उत्सवाच्या नावाखालील उपद्रव नको...; प्रशासनाला जाब विचारणारे बापट काय म्हणाले?

Bapat Questions Festival Disturbance and Religious Freedom: पुण्यात ‘डीजेमुक्त’ गणेशोत्सवाची मागणी; ध्वनिप्रदूषणाविरोधात नागरिकांचा उद्रेक, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेला विद्यानंद बापटांचा थेट जाब
No Religion Must Be Respected Bapat Questions Administration Over Public Disturbance in the Name of Festivals

No Religion Must Be Respected Bapat Questions Administration Over Public Disturbance in the Name of Festivals

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुण्यात सध्या ‘डीजेमुक्त’ गणेशोत्सवाची मागणी जोर धरत असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात नागरिकांचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या बैठकीत एकट्याने प्रशासनाला जाब विचारणारे विद्यानंद बापट चर्चेत आले आहेत. उत्सवातील ध्वनिप्रदूषण, त्याबाबतचे नियम, उत्सवाचे आदर्श स्वरूप... अशा सर्व मुद्द्यांवर ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे यांनी बापट यांच्याशी साधलेला संवाद

Loading content, please wait...
pune
district
Ganeshotsav
religious freedom restrictions
Marathi News Esakal
www.esakal.com