Pune Ganeshotsav: ‘कोणताही धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य’ अंतर्भूत, उत्सवाच्या नावाखालील उपद्रव नको...; प्रशासनाला जाब विचारणारे बापट काय म्हणाले?

पुण्यात सध्या ‘डीजेमुक्त’ गणेशोत्सवाची मागणी जोर धरत असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात नागरिकांचा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या बैठकीत एकट्याने प्रशासनाला जाब विचारणारे विद्यानंद बापट चर्चेत आले आहेत. उत्सवातील ध्वनिप्रदूषण, त्याबाबतचे नियम, उत्सवाचे आदर्श स्वरूप... अशा सर्व मुद्द्यांवर ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे यांनी बापट यांच्याशी साधलेला संवाद.Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.प्रश्न : ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा हाती का घ्यावा वाटला?बापट : ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास मला बऱ्याच काळापासून जाणवत होता. कोरोना काळात जेव्हा नागरिकांनी स्मशान शांतता अनुभवली, तेव्हा सणांनाही विनाअडथळा रस्ते असू शकतात, हे सिद्ध झाले. गेल्या दोन महिन्यांपासूनच मी सर्व लोकप्रतिनिधी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त ते अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना लेखी निवेदने दिली होती. महापालिका सभेची माहिती मला व्हॉट्सॲपवरून ऐनवेळी मिळाली. मी तिथे गेलो, तेव्हा जाहीरपणे बोलणारा एकटाच होतो. परंतु अनेक नागरिक या प्रश्नावर आतून प्रचंड चिडलेले आहेत..तुम्ही स्वतः ‘नास्तिक’ असल्याचे सांगता. या मुद्दावरून चर्चा भरकटेल, असे वाटले नाही का?धर्मस्वातंत्र्यात जसा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, तसाच ‘कोणताही धर्म न मानण्याचे स्वातंत्र्य’ अंतर्भूत आहे. पूर्वी ज्या पद्धतीने सण साजरे होत होते, त्या काळात परिस्थिती वेगळी होती. आता शहरीकरण वाढले आहे. तुमचे धर्मस्वातंत्र्य आम्ही घटनासंमत ‘स्खलन स्वातंत्र्य’ म्हणून, ‘राइट टू बी राँग’ म्हणून मान्य करतो. पण त्याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार-प्रसार करण्याचे आमचे कर्तव्य आम्ही करणारच.गणेशोत्सव काही दिवसांवर आहे. त्यामुळे तातडीच्या पातळीवर प्रशासन आणि धोरणकर्त्यांनी काय करायला हवे?विधिमंडळ पातळीवरील प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, मात्र नोकरशाहीच्या पातळीवर तातडीने बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. या संदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये अनेक पळवाटा आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त यांना सारासार विवेकबुद्धी वापरून निर्णय घेण्याचे विशेषाधिकार आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या बाजूने या अधिकारांचा वापर करावा, हे आमचे आवाहन आहे. सध्या ते उत्सवखोरांच्या बाजूने वापरले जाते. कारण नागरिकांचे मौन ही संमती आहे, असे गृहीत धरले जाते. हा धादांत खोटा प्रचार आहे. कायमस्वरूपी उपाय म्हणून अधिकाऱ्यांकडे असलेले हे अधिकारच नष्ट करावेत, म्हणजे त्यांना मनमानीपणे परवानगी देण्याचा पर्यायच राहू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मात्र तातडीच्या पातळीवर हे अधिकार नागरिकांच्या बाजूने वापरूनही बरेच काही साध्य होऊ शकते..तुमच्या मते आदर्श उत्सव कसा आहे?१ खरेतर ‘उत्सव’ हा निरुपद्रवी आणि त्यातून कोणतेही अर्थपूर्ण साध्य नसेल, तर अशी गोष्ट करूच नये.२ ...आणि करायचाच असेल, तर आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.३ सार्वजनिक ठिकाणी लाउडस्पीकर किंवा ढोल-ताशांसारखी रणवाद्ये अजिबात वाजवू नयेत.४ वाजवायचीच असतील तर त्यासाठी बंदिस्त प्रेक्षागृहे भाड्याने घ्यावीत.५ वाहतुकीला अडथळा होऊ नये म्हणून रस्त्यावर मंडप टाकू नयेत, त्यासाठी मैदाने घ्यावीत.६ मिरवणुका काढायच्याच असतील तर शहराबाहेरच्या सात-आठ पदरी रुंद रस्त्यांवरून एका लेनमधून काढाव्यात७ विसर्जन पर्यावरणपूरक पद्धतीनेच व्हावे..या मुद्द्यांवरील मोर्चांना फारसे यश आले नाही, यामागचे कारण काय?कुठलीही चळवळ यशस्वी होताना दिसते, तेव्हा त्यात काही लोक मुद्दाम घुसखोरी (Infiltrate) करतात आणि बुद्धिभेद करतात. रविवारी नेमके तेच झाले. आदल्या दिवशी रात्रीच मोर्चा रद्द झाल्याचे मेसेज फिरवले गेले. त्यामुळे अनेक लोक येऊ शकले नाहीत. तरीही अनेक जण तिथे आले होते. ही केवळ सुरुवात आहे, इथून पुढे अधिक काळजी घेऊन संघटितपणे पावले उचलू.तुमच्या मांडणीत वैचारिक स्पष्टता, तत्त्वज्ञानापासून संस्कृतपर्यंतचे संदर्भ असतात, यामागचा अभ्यास कसा घडला?हा काही ठरवून केलेला अभ्यास नाही. आनुषंगिकपणे झालेला आहे. पण तुमच्यामध्ये काही क्षमता आहेत की नाहीत, यापेक्षा त्या क्षमता तुम्ही कोणत्या उद्देशासाठी वापरता, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. क्षमता व्यक्तिगत फायद्यासाठी वापरत असाल, तर त्यात काही वाईट नाही. पण तुमचे उद्दिष्ट आणि ध्येय चांगले असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुमचे साध्य उदात्त असेल, तर क्षमता गौण ठरतात. मी ज्या कार्यसिद्धीसाठी लढतो आहे, ते साध्य उदात्त आहे, असे मला वाटते.या मुद्द्यावर हिंदुत्ववादी संघटना तुमच्यासोबत आल्यास तुम्ही त्यांच्यासोबत जाणार का? आणि या चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारायला तुम्ही तयार आहात का?.आमचा ‘इशू-बेस्ड अलायन्स’ (मुद्द्यावर आधारित सहकार्य) करण्यास नेहमीच पाठिंबा असेल. कुणीही लाउडस्पीकर मुक्तीला पाठिंबा देत असेल, तर आम्ही एकत्र येऊ. नेतृत्वाबाबतही माझ्या मनात ‘एकचालकानुवर्तित्व’ असा विचार नाही. आम्ही सगळे समान पातळीवर काम करणारे सहकारी असू. मात्र औपचारिक स्वरूपात काही नेतृत्वाची भूमिका असेल, तर त्याला माझी ना नाही. अन्य कोणी हा धोका घ्यायला किंवा जाहीरपणे भूमिका मांडायला तयार नसेल, तर मी त्यासाठी निर्विवाद तयार आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सांस्कृतिक पद्धतीने उत्सव साजरा करा’, अशी भूमिका मांडली. मात्र ‘सांस्कृतिक पद्धत’ म्हणजे नेमके काय, याबाबत त्यांनी स्पष्टता दिली नाही. याबाबत बोलताना बापट म्हणाले, ‘‘सांस्कृतिक पद्धतीने साजरा करा’ म्हणजे नक्की काय? सांस्कृतिक परंपरेची सुरुवात कुठून मानायची? १३५ वर्षांपूर्वी उत्सव सुरू झाला, तेव्हापासून की लाउडस्पीकर वापरण्याची सुरुवात झाली त्या ५०-६० वर्षांपूर्वीपासून? लाउडस्पीकरलाही मग सांस्कृतिक परंपरेचा भाग मानायचे का? ढोल-ताशे तर त्याचा भाग मानले जात आहेतच.’’फडणवीस यांनी वर्षभरापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लाउडस्पीकरसंदर्भातील निर्णयानंतर ‘मुंबई लाउडस्पीकरमुक्त झाली’ अशी स्पष्ट घोषणा केली होती. मात्र ते विधानही काही अंशी सत्य-असत्य होते. बारमाही लावलेल्या लाउडस्पीकरपासून मुंबई मुक्त झाली असेल; पण उत्सवांच्या नावाखाली लावल्या जाणाऱ्या लाउडस्पीकरपासून मुक्त झालेली नाही. त्यामुळे या प्रश्नावरही त्यांच्याकडून स्पष्ट, निसंदिग्ध आणि अचूक भूमिका अपेक्षित आहे. शाब्दिक गोलमाल करून करू नये. मात्र माझा मुख्य केंद्रबिंदू लोकप्रतिनिधींवर नाही, तर ‘सिटिझन ॲक्टिव्हिझम’वर आहे. आमचा भर नागरिकांना एकत्र करण्यावर आहे, ते झाले की सरकार कुणाचेही असो, प्रश्न सुटेल, असे बापट यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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