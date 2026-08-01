पुणे

Baramati Job Scam: बारामतीत सरकारी नोकरीच्या आमिषावर ११७ युवकांची पावणेचार कोटींची फसवणूक; मोठे रॅकेट उघड

सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवत ११७ युवकांकडून पावणेचार कोटींची लूट; बनावट निवड यादी, शिक्के व नियुक्तीपत्रांमागील रॅकेट उघड
Guaranteed Job Scam

Baramati City Police have registered a fraud case against two accused in the government job scam.

sakal

मिलिंद संगई, बारामती.
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बारामती : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत 117 युवकांची तब्बल पावणे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणामुळे सरकारी नोकरीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मोठ्या फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे.

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