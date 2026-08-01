Baramati Job Scam: बारामतीत सरकारी नोकरीच्या आमिषावर ११७ युवकांची पावणेचार कोटींची फसवणूक; मोठे रॅकेट उघड

बारामती : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत 117 युवकांची तब्बल पावणे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणामुळे सरकारी नोकरीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मोठ्या फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे..याप्रकरणी रणजित हरिभाऊ मोटे (रा. सूर्यनगरी, बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, सुभायु सरकार उर्फ राणा (मूळ रा. पश्चिम बंगाल, सध्या दिल्ली) आणि प्रमोद भगवान गुरव (सध्या घणसोली, नवी मुंबई) यांनी आरोग्य, वन, जलसंपदा, समाजकल्याण विभाग तसेच रेल्वेमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळल्याचे व नोकरी न दिल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..फिर्यादीची २०२२ मध्ये आरोपींशी ओळख झाली. आरोपींनी मंत्रालय आणि विविध शासकीय विभागांतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क असल्याचे सांगून सरकारी भरतीत उमेदवारांची निवड करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक उमेदवाराकडून पदानुसार पाच ते सहा लाख रुपये घेण्याची मागणी केली. आरोपींच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने विविध उमेदवारांची माहिती व कागदपत्रे गोळा केली..सन २०२३-२४ मधील भरती प्रक्रियेसाठी एकूण 117 उमेदवारांचे अर्ज भरून आरोपींकडे देण्यात आले. त्यानंतर आरोपींनी वेळोवेळी ऑनलाइन व रोख स्वरूपात एकूण ३ कोटी ७३ लाख रुपये स्वीकारले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणालाही नोकरी न देता बनावट निवड यादी, बनावट शिक्के आणि खोटे नियुक्तीपत्र तयार करून उमेदवारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, कट रचणे आदी गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.