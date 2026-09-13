Baramati News: महिलेसोबतचे प्रेमसंबंध पतीला समजले, बारामतीत १९ वर्षीय तरुणाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवलं

बारामती : डोक्यात पिस्तुलाने गोळी झाडून घेतल्याने गंभीर जखमी झालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचा पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अविष्कार अमोल ढोले (वय १९, मूळ रा. कुरवली, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, सध्या रा. रूम नं. ८, जयश्री अपार्टमेंट, लेन नं. ५, सूर्यनगरी, बारामती) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अविष्कार ढोले याचे गावातील एका महिलेसोबत प्रेमसंबंध होते. या संबंधाची माहिती संबंधित महिलेच्या पतीला झाल्याने अविष्कार तणावात होता. या तणावातून त्याने १२ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेतीन ते पावणेचारच्या सुमारास सूर्यनगरी येथील राहत्या खोलीत स्वतःकडील पिस्तुलाने डोक्यात गोळी झाडून घेतली. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.त्याच्यावर प्रथम बारामती येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्याला पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना १३ सप्टेंबर रोजी सकाळी सहाच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला..याबाबत सुजित रवी घोडके (वय १९, रा. रूम नं. ८, जयश्री अपार्टमेंट, लेन नं. ५, सूर्यनगरी, बारामती, मूळ रा. उमरे पागी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) यांनी बारामती तालुका पोलिसांना खबर दिली. त्यांच्या खबरीवरून पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..बारामतीतील चौथी आत्महत्या....गेल्या महिन्याभरात दोन युवती व एक शिक्षीका अशा तिघींनी आत्महत्या केली होती. अविष्कार ढोले यानेही गोळी मारुन घेत आत्महत्या केल्याने आता महिन्यात चार जणांच्या आत्महत्यांची नोंद बारामती पोलिसांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.