पुणे

Baramati News: महिलेसोबतचे प्रेमसंबंध पतीला समजले, बारामतीत १९ वर्षीय तरुणाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवलं

19 Year Old Youth Dies by Suicide in Baramati: प्रेमसंबंध उघड झाल्याच्या धक्‍क्यातून अविष्कार ढोलेचा टोकाचा निर्णय; पिस्तुलातून गोळी झाडून घेत बारामतीत १९ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या
Baramati News 19 Year Old Youth Dies by Suicide After Relationship With Woman Came to Light Investigation Underway

Baramati News 19 Year Old Youth Dies by Suicide After Relationship With Woman Came to Light Investigation Underway

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सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती : डोक्यात पिस्तुलाने गोळी झाडून घेतल्याने गंभीर जखमी झालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचा पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अविष्कार अमोल ढोले (वय १९, मूळ रा. कुरवली, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर, सध्या रा. रूम नं. ८, जयश्री अपार्टमेंट, लेन नं. ५, सूर्यनगरी, बारामती) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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