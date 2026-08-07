पुणे

बारामतीतील तरुणीचा अचानक मृत्यू

बारामतीतील तरुणीचा अचानक मृत्यू
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बारामती, ता. ७ : शहरातील एका २३ वर्षीय तरुणीचा प्रकृती बिघडल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर मृत्यू झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धी अनिल टिळेकर (वय २३, रा. सूर्यनगरी, बारामती) यांना गुरुवारी (ता. ६ ) रात्री अचानक तीव्र डोकेदुखी सुरू झाली. त्यानंतर त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने तातडीने बारामतीतील सिल्व्हर ज्युबिली रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. या घटनेनंतर बारामती शहर पोलिस ठाण्यात पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे.

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