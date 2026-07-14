पुणे

Pune: वारक-यांच्या स्वागताची बारामतीकरांकडून जय्यत तयारी

Baramati Gears Up to Welcome Warkaris: वारकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी जर्मन हँगर, अन्नदान, निवास, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधांची प्रशासन व सेवाभावी संस्थांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
Pune

Pune

esakal

डी. के. वळसे पाटील
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डी. के. वळसे पाटील

बारामती : संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज, संतश्रेष्ठ सोपानकाका महाराज व संतश्रेष्ठ संतराज महाराज पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी बारामतीकरांनी जय्यत तयारी केलेली असून वारक-यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनानेही सर्वतोपरी तयारी केली आहे.

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