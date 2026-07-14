Pune: वारक-यांच्या स्वागताची बारामतीकरांकडून जय्यत तयारी

डी. के. वळसे पाटीलबारामती : संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज, संतश्रेष्ठ सोपानकाका महाराज व संतश्रेष्ठ संतराज महाराज पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी बारामतीकरांनी जय्यत तयारी केलेली असून वारक-यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनानेही सर्वतोपरी तयारी केली आहे..दरवर्षी बारामतीकर मोठया भक्तीभावाने पालखी सोहळ्याचे स्वागत करतात. प्रत्यक्ष पंढरपूरला जाता येत नसल्याने वारक-यांमध्येच विठ्ठलाला पाहून वारक-यांची मनोभावे सेवा केली जाते. बारामतीतील शारदा प्रांगणात बुधवारी (ता. 15).संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचा व शुक्रवारी (ता. 17) सोपानकाका महाराजांच्या पालखीचा मुक्काम असेल. त्या साठी जर्मन हॅंगर उभारण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. 16) संतश्रेष्ठ संतराज महाराज पालखी सोहळा श्रावण गल्लीत विसावणार आहे..Jejuri Accident Video : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालकाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती.दरवर्षीच्या प्रथेनुसार यंदाही तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे देशमुख चौकात पालखी सोहळ्याचे स्वागत केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी औपचारिक स्वागत करणार आहेत..बारामती शहरात विविध सेवाभावी संस्था व संघटनांच्या वतीने वारक-यांसाठी विविध विधायक उपक्रम राबविले जातात. यात अन्नदान, चहा व नाश्ता वाटप, वारक-यांना उपयोगी वस्तूंचे किट वाटप, फळेवाटप असे अनेक उपक्रम अनेक मंडळांच्या वतीने राबविले जाणार आहेत. त्याची जय्यत तयारी झाली आहे. रस्त्यांची डागडुजी, टँकर भरण्याची सोय, स्वच्छतागृहांसह वारक-यांच्या निवासाची सुविधा व इतरही मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत..Monsoon Update : चार दिवस धो-धो कोसळून आता पाऊस कुठे गायब झाला? वाढत्या उन्हावर वैज्ञानिकांनी केला मोठा खुलासा.वारक-यांच्या स्वागताला बारामतीकर उत्सुकसंतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज, संतश्रेष्ठ सोपानकाका महाराज तसेच संतश्रेष्ठ संतराज महाराज पालखी सोहळ्यासाठी बारामतीकर उत्सुक असून वारक-यांना कोणतीही अडचण येऊ नये या साठी सर्वतोपरी तयारी केलेली आहे. भक्तीभावाने व उत्साहाने बारामतीकर या तिन्ही पालखी सोहळ्याचे स्वागत करणार आहेत. सचिन सातव, नगराध्यक्ष, बारामती नगरपरिषद, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.