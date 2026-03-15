Baramati Assembly Election : बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार का..? पारंपरिक विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष...

बारामती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिव़डणूक जाहीर झाली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होणार का याकडेच आता सर्वांचे लक्ष आहे. येत्या 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. बारामती विमानतळावर 28 जानेवारी रोजी अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. नियमानुसार सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागते, त्या नुसार ही निवडणूक होत आहे. .बारामतीतून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याच निवडणूक लढवणार हे जवळपास स्पष्ट आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी असे बोलून दाखविलेले असल्याने प्रमुख पक्ष आपले उमेदवार या निवडणूकीत उतरविणार नाहीत, असा अंदाज आहे.अजित पवार यांचे सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांसोबत घनिष्ठ संबंध होते. त्यांच्या अकाली निधनानंतर सर्वच स्तरातील नेत्यांनी हळहळ व्यक्त केली होती. महायुतीतील घटक पक्षांकडून तर सुनेत्रा पवार यांना संपूर्ण पाठिंबा आहे, महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष देखील बारामतीत सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार देतील अशी चिन्हे दिसत नाहीत..Ajit Pawar Funeral News Updates : अजित पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार पूर्ण, अश्रूंनी व जड अंतःकरणाने अखेरचा निरोप.अजित पवार यांनी गेल्या चार दशकांच्या काळात महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी जे काम केले त्याची दखल घेत सुनेत्रा पवार यांना विधानसभेवर बारामती मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून पाठविण्याबाबत राजकीय एकमत दिसत आहे.या संदर्भात छोटे पक्ष किंवा अपक्ष काय भूमिका घेतात याकडेच आता प्रामुख्याने लक्ष असेल. अजित पवार यांच्या बारामतीतीलही प्रमुख पारंपरिक विरोधकांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्यांच्या निधनानंतर सर्वच स्तरातील घटकांनी शोक व्यक्त केला होता, त्या मुळे सुनेत्रा पवार यांना बिनविरोध निवडून देण्याबाबत त्यांची काय भूमिका असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल..पार्थ पवार राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले असल्याने सुनेत्रा पवार याच उमेदवार असतील हे निश्चित आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी त्यांनी शपथ घेतलेली असल्याने त्यांना एका सभागृहाचे सदस्य सहा महिन्यात व्हावे लागेल, त्या मुळे त्याच उमेदवार असणार हे निश्चित आहे.