पुणे

बारामतीत पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू, प्रशासनाकडून प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध; दीड वर्षात मतदारसंख्येत वाढ

Baramati By-poll Election : अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली आहे. या जागी संभाव्य पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीय.
Baramati by poll preparation draft voter list released by administration

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामतीत विधानसभा मतदारसंघातील जागेवर लवकरच पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आता तयारीला लागल्याचं दिसून येतंय. संभाव्य पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदारयादी सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. आता मतदारांना या यादीवर २५ फेब्रुवारीपर्यंत दावे आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलीय.

Baramati
pune
maharashtra
NCP

