बारामतीत पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू, प्रशासनाकडून प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध; दीड वर्षात मतदारसंख्येत वाढ

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामतीत विधानसभा मतदारसंघातील जागेवर लवकरच पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आता तयारीला लागल्याचं दिसून येतंय. संभाव्य पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप मतदारयादी सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आलीय. आता मतदारांना या यादीवर २५ फेब्रुवारीपर्यंत दावे आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलीय..जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या हस्ते सोमवारी बारामती विधानसभेसाठी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर व विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पोटनिवडणूक कधी होणार? हे अद्याप समोर आलं नसलं तरी प्रशासनाकडून मात्र तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. .CM फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर, अमित शहा, नितीन नवीन यांची घेतली भेट; NCPच्या विलिनीकरणावर चर्चा?.डुडी म्हणाले, "प्रारूप मतदारयादीमध्ये मतदारांनी त्यांचे नाव आहे की नाही, याची तपासणी करावी. नाव नसल्यास अर्ज सहा भरून नाव नोंदवावे, तसेच नावामध्ये किंवा तपशिलामध्ये दुरुस्ती असल्यास अर्ज आठ भरावा. दाखल हरकतींवर सहा मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असून १० मार्चला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.".बारामती विधानसभा मतदारसंघामध्ये ३० ऑक्टोबर २०२४च्या अंतिम यादीमध्ये मतदारसंख्या तीन लाख ८० हजार ६०८ इतकी होती. आता नव्याने प्रकाशित झालेल्या प्रारूप यादीत मतदारांची संख्या तीन लाख ८८ हजार ३७१ इतकी आहे. या कालावधीत ७ हजार ७६३ मतदारांची वाढ झाली असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.