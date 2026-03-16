Baramati by-election: बारामती पोटनिवडणूक; तालुका भाजपचं प्रसिद्धीपत्रक, स्पष्ट केली भूमिका

Pune Latest News: बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी भाजपच्यावतीने राजकीय पदाधिकारी व सामाजिक संघटनांच्या पदाधिका-यांना विनंती केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील बारामती व राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या पोटनिवडणुका सर्व पक्षांशी समन्वय साधून बिनविरोध व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका मांडली होती..मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या या भूमिकेचे बारामती तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. बारामतीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी या साठी राजकीय पदाधिकारी व सामाजिक संघटनांच्या पदाधिका-यांना भेटून विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपचे स्थानिक नेते दिलीप खैरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे..राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस राजेश पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वासोबत समन्वय साधून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे भाजपच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..बारामती तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते सामाजिक दृष्टिकोनातून आवश्यक त्या ठिकाणी सकारात्मक भूमिका घेत असतात. अजितदादा पवार यांसारखे नेतृत्व आकस्मिकरित्या गेल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुःखाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी सर्वपक्षीय बारामतीकरांची भूमिका राहील, अशी अपेक्षा खैरे यांनी व्यक्त केली आहे..ही निवडणूक बिनविरोध होणे हीच अजितदादा पवार यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह असून, बारामती तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे नेते व विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटून पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी विनंती करण्यात येणार असल्याचे भाजपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.