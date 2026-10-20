पुणे

बारामतीत उद्योजकावर हल्ला प्रकरणी भाजप नेत्याच्या भावाला घेतलं ताब्यात, तपासाला वेग

Rana suryawanshi उद्योगपती राणा सूर्यवंशी यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्या प्रकरणी पोलिसांनी करमाळ्यातून भाजप नेत्याच्या भावाला ताब्यात घेतलंय. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा वेगाने तपास सुरू आहे.
Rana suryawanshi

Rana suryawanshi

Esakal

सूरज यादव
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बारामतीत उद्योगपती राणा सूर्यवंशी यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. या प्रकरणी करमाळा येथील नवनाथ झोळ यांना बारामती पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. नवनाथ झोळ हे दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते रामदास झोळ यांचे बंधू आहेत.

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