बारामतीत उद्योजकावर हल्ला प्रकरणी भाजप नेत्याच्या भावाला घेतलं ताब्यात, तपासाला वेग

बारामतीत उद्योगपती राणा सूर्यवंशी यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. या प्रकरणी करमाळा येथील नवनाथ झोळ यांना बारामती पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. नवनाथ झोळ हे दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते रामदास झोळ यांचे बंधू आहेत..नवनाथ झोळ यांना करमाळा येथून बारामती पोलिसांनी चौकशीसाठी नेले आहे. त्यांचे बंधू रामदास झोळ हे भोंदू मनोहर भोसले प्रकरणात आरोपी असून सध्या फरार आहेत. या प्रकरणात रामदास झोळ यांच्या पत्नी माया झोळ यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे राणा सूर्यवंशी हल्ला प्रकरणातील नवनाथ झोळ यांच्या चौकशीकडे आता लक्ष लागले आहे..Gokul Election Result 2026 : 'गोकुळ'चा निकाल एका क्लिकवर, कुणाला किती मतं मिळाली? कोण-कोण पराभूत झालं? वाचा सविस्तर आकडेवारी.बारामती विमानतळ परिसरात एका धाब्याजवळ रविवारी राणा सूर्यवंशी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. सुरुवातीला त्यांच्यावर पिस्तूलातून गोळी झाडण्यात आली. त्यानंतर जॅकेट आणि मास्क घातलेल्या अज्ञात हल्लेखोराने धारदार शस्त्राने त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात सूर्यवंशी यांच्या उजव्या हाताच्या दंडाला तसेच पोटाच्या उजव्या बाजूला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यांच्यावर पुण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..हल्ल्याच्या या घटनेनंतर बारामती तालुका पोलिसांनी पहाटे गुन्हा दाखल केला. लक्ष्मीकांत महादेव सूर्यवंशी (रा. सणसर, ता. इंदापूर) यांनी याबाबत फिर्याद दिलीय. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विविध पथके काम करत आहेत. दरम्यान, बारामती पोलिसांच्या फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी जाऊन तपास केला आहे..पोलिसांकडून हल्ल्याच्या ठिकाणी महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. राणा सूर्यवंशी यांना वाय दर्जाची सुरक्षा असतानाही त्यांनी ती सुरक्षा बाजूला का ठेवली, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. हल्लेखोर नेमके कोण होते आणि हल्ल्यामागचे कारण काय, याबाबतही पोलिसांकडून माहिती घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.