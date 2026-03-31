Online Trending Fraud : ऑनलाईन ट्रेडिंगच्या नावाखाली बारामतीतील व्यावसायिकाची सव्वा कोटींची लूट

बारामती - शेअर मार्केटमध्ये जास्त परताव्याचे आमिष दाखवत एका व्यावसायिकाची तब्बल 1 कोटी 30 लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बारामतीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. .शहरातील एका व्यावसायिकांनी या बाबत दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांच्या मोबाईलवर 'F24 Indian Stock Market Investors Discussion Group' या व्हॉटसअँप ग्रुपमध्ये त्यांना जोडण्यात आले. या ग्रुपमधील व्यक्तींनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे प्रशिक्षण देण्याचे सांगत विश्वास संपादन केला..यानंतर 'Farley LLC' नावाचे ॲप डाउनलोड करून त्यावर ट्रेडिंग करण्यास सांगण्यात आले. सुरुवातीला कमी रक्कम गुंतवणूक करून नफा मिळत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर विविध बँक खात्यांवर पैसे जमा करण्यास सांगून आरोपींनी टप्प्याटप्प्याने मोठी रक्कम उकळली..25 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 दरम्यान फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीच्या खात्यातून विविध बँक खात्यांवर आरटीजीएस व इतर माध्यमातून रक्कम पाठवण्यात आली. एकूण 1 कोटी 30 लाख रुपये जमा केल्यानंतरही कोणताही परतावा मिळाला नाही. त्यानंतर संबंधितांनी संपर्क तोडल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलीस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून नागरिकांनी अशा ऑनलाइन गुंतवणूक योजनांपासून सावध राहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.