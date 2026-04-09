Baramati by-election News: बारामती पोटनिवडणूक : कॉंग्रेसची अखेर माघार, आकाश मोरे यांनी शेवटच्या क्षणी अर्ज मागे घेतला

बारामती : विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार अँड. आकाश मोरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. वरिष्ठांकडून आलेल्या निरोपानंतर त्यांनी हा अर्ज माघारी घेतला. .निवडणूक जाहिर झाल्यानंतर कॉंग्रेस वगळता इतर सर्वच मोठया राजकीय पक्षांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी तर ही निवडणूक प्रथा व परंपरेचा विचार करता बिनविरोधच व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. त्यांनी या बाबत आवाहनही केलेले होते..ओबीसी आंदोलनाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनीही अगदी शेवटच्या क्षणी मान्यवरांनी केलेली विनंती मान्य करत व सहानुभूतीच्या वातावरणाचा विचार करता उमेदवारी अर्ज न दाखल करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली होती.त्या वेळेस कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मात्र निवडणूक लढविण्याची घोषणा केल्याने वातावरण काहीसे गढूळ झाले होते. त्यातच खासदार पार्थ पवार यांनी कॉंग्रेसच्या भूमिकेवर टीका केल्यानंतर पुन्हा वादाचा मुद्दा तयार झाला. तरीही त्या नंतर राजकीय पटलावर मोठया हालचाली झाल्या. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही कॉंग्रेसने उमेदवार देऊ नये अशी जाहीर भूमिका मांडली, आमदार रोहित पवार यांनी हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेत उमेदवार न देण्याविषयी विनंती केली..एकूणच सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली भूमिका विचारात घेता अखेर कॉंग्रेसनेही या निवडणूकीतून आपला उमेदवार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला व आकाश मोरे यांनी शेवटच्या काही मिनिटात आपला अर्ज माघारी घेत या नाटयावर पडदा पाडला.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी या पोटनिवडणूकीत उमेदवार न देण्याचा संकेत पाळला.