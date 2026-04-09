पुणे

Baramati by-election News: बारामती पोटनिवडणूक : कॉंग्रेसची अखेर माघार, आकाश मोरे यांनी शेवटच्या क्षणी अर्ज मागे घेतला

बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोधेकडे; वरिष्ठांच्या सूचनेनंतर काँग्रेस उमेदवार आकाश मोरे माघारी, सर्व पक्षांनी अजित पवारांच्या निधनानंतरचा संकेत राखला
"परंपरा जपली, निवडणूक बिनविरोध केली!" पवारांच्या बालेकिल्ल्यात राजकीय समंजसपणा; काँग्रेसच्या आकाश मोरेंनी घेतला अर्ज मागे.

Sakal

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती : विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार अँड. आकाश मोरे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. वरिष्ठांकडून आलेल्या निरोपानंतर त्यांनी हा अर्ज माघारी घेतला.

