बारामतीत पोटनिवडणुकीसाठी मतदान, सुनेत्रा पवार झाल्या भावुक; म्हणाल्या, अजितदादांशिवाय...

अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामतीच्या जागेवर पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीत मतदान केलं. यावेळी बोलताना सुनेत्रा पवार भावुक झाल्या. अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून लोक मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत. बारामतीच्या लोकांना अजितदादांनी केलेलं काम माहिती आहे. दादांशिवाय कोणत्याही गोष्टी करण्याची सवय आपल्याला नाही. पण आपल्याला आता हे मान्य करून चालावं लागेल की दादा आपल्यात नाहीत असंही सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं. Baramati Votes Today Key Leaders Participate in Bypoll.उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, गेल्या ६० वर्षांपासून बारामतीची जनता पवार कुटुंबासोबत आहे. सध्याची निवडणूक बारामतीकरांनी त्यांच्या हातात घेतलीय. अजितदादांना श्रद्धांजली म्हणून लोक मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत. उत्साहात नसलं तरी कर्तव्य म्हणून मतदानासाठी लोक येतायत. बारामतीच्या लोकांना माहितीय अजितदादांनी त्यांच्यासाठी किती वर्षे दिली आणि काम केलं. त्यांच्यासाठी हे किंमती मत मतदार करत आहेत..Transport Close : मुंबई-पुणे मार्गावर दोन दिवस ब्लॉक.अजित पवार यांच्या आईंनीही मतदानाचा हक्क बजावला. त्या ८९ वर्षांच्या असून घरातच त्यांचं मतदान झालं. तर आदरणीय पवार साहेबांच्या तब्येतीची मी विचारपूस केलीय. त्यांची प्रकृती बरी नसल्यानं ते येऊ शकले नाहीत असंही सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं..अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला. त्यावेळी बोलताना जय पवार म्हणाले की, बारामतीकरांनी त्यांच्या मनावर निवडणूक घेतलीय. जास्ती जास्त मतदान करतील असं दिसतंय आणि चांगल्या मताधिक्क्याने विजय मिळेल. बिनविरोधसाठी २० ते २३ जणांनी माघार घेतली. त्यांच्या कारणाने त्यांनी ठेवले आहेत. पैशांची मागणी कुणी केली नाही. कधीतरी कुणाला तरी आर्थिक मदत लागते पण त्यावर फार काही बोलणार नाही..जय पवार म्हणाले की सर्वांना आवाहन करेन की जास्ती जास्त मतदान करा. आज मतदारसंघातील बूथवर प्रचंड गर्दी आहे. बारामतीकरांना आवाहन करण्यापेक्षा सर्वांच्या मनात आशा होती की स्वत:च मतदान करायचं..