Baramati Bypoll: अभिजीत बिचुकले अन् करुणा मुंडेही बारामतीच्या मैदानात! २३ उमेदवारांमध्ये रंगणार लढत, निवडणूक बिनविरोध नाहीच

बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विरोधात २२ उमेदवार रिंगणात असल्याने बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली नाही. काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेतल्यानंतरही निवडणूक होणार आहे. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी ३० उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता एकूण २३ उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. या निवडणुकीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात अभिजीत बिचुकले आणि करुणा धनंजय मुंडे मैदानात नशीब आजमावणार आहेत..Baramati News: काँग्रेसने बारामती पोटनिवडणुकीतून उमेदवार मागे का घेतला? हर्षवर्धन सपकाळांनी खरं कारण सांगितलं; आतली बातमी आली समोर.अभिजीत बिचुकले यांनी राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या आहेत. तर करुणा मुंडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी आहेत. दोघेही बारामतीत नशीब आजमावण्यासाठी उतरले आहेत. याशिवाय प्रा. आर. वाय. घटूगडे (न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी, शिट्टी), सतीश कृष्णा कदम (हिंदुस्तान जनता पार्टी, हिरा) यांसारखे इतर पक्षीय उमेदवारही मैदानात आहेत..उर्वरित सर्व उमेदवार अपक्षउर्वरित सर्व उमेदवार अपक्ष आहेत. त्यात अॅड. अविनाश गायकवाड, गजानन पाटील, चंद्रकांत मोटे, चंद्रकांत वाघमोडे, दत्तात्रय बेदरे, बाळासो धापटे, मिथुन आटोळे, मंगलदास निकाळजे, योगेश उल्हासनगरकर, रोहित भोसले, डॉ. विजयकुमार भिसे, विराज शिंदे, शिवाजी कोकरे, सतीश सोनवणे, सागर भिसे, साजन आडसुळ, सीताराम रणदिवे आणि सोनाली राणे यांचा समावेश आहे..२३ नावे जाहीरनिवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या यादीत २३ नावे जाहीर केली आहेत. अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या संख्येने माघारी घेतल्याने आता मुख्य लढत २३ उमेदवारांमध्ये होणार आहे. बारामती हा पारंपरिक पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रथमच होणारी ही पोटनिवडणूक म्हणून सर्व राजकीय पक्षांच्या नजरा या मतदारसंघावर खिळल्या आहेत..Assembly Baramati Election: बारामतीमधून काँग्रेसची माघार; सुनेत्रा पवार यांचा विधानसभेचा मार्ग सुकर, निवडणुकीच्या रिंगणात २३ उमेदवार!