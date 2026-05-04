Sunetra Pawar Baramati Bypoll : अजितदादांच्यानंतर सुनेत्राताईंची जबाबदारी! अजित पवारांचे आतापर्यंतचा विक्रम सुनेत्रा पवार मोडणार, “मॅजिक फिगर” गाठणार

Ajit Pawar sunetra pawar latest news : बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चांना वेग आला असून महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार या "मॅजिक फिगर" गाठणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विक्रमी मताधिक्य मिळवण्याचा दावा महायुतीकडून केला जात असताना, प्रत्यक्षात हा विक्रम प्रस्थापित करण्यासाठी मोठे गणित पूर्ण करावे लागणार आहे..या पोटनिवडणुकीत एकूण २ लाख २३ हजार ७०५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. यापैकी तब्बल १ लाख ६५ हजार मतांचे मताधिक्य मिळवण्यासाठी किमान १ लाख २३ हजार २६५ मते एका उमेदवाराला मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार या हा टप्पा पार करू शकतात का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे..विशेष म्हणजे बारामती पोटनिवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांचा एकही उमेदवार मैदानात नसल्याने लढत एकतर्फी झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे महायुतीकडून विक्रमी मताधिक्याचा दावा अधिक ठळकपणे केला जात आहे. मात्र, मतदारांची प्रत्यक्ष पसंती आणि मतदानाचे प्रमाण यावरच अंतिम निकाल अवलंबून राहणार आहे..बारामती मतदारसंघ हा राज्याच्या राजकारणात नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे येथे होणारे कोणतेही राजकीय समीकरण किंवा विक्रम हे राज्याच्या पातळीवर महत्त्वाचे मानले जाते. आता सुनेत्रा पवार या ऐतिहासिक मताधिक्याचा नवा विक्रम प्रस्थापित करतात का, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.