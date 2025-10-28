पुणे

Baramati Cancer Hospital: बारामतीत कॅन्सर रुग्णालय उभारणीस राज्य शासनाची मान्यता….

Baramati Development: राज्यात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून पुढील काळात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर बारामतीत कॅन्सर रुग्णालय (तृतीय स्तर लेव्हल थ्री) उभारणीस राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला.
Baramati Cancer Hospital

Baramati Cancer Hospital

sakal

- मिलिंद संगई
Updated on

बारामती : राज्यात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून पुढील काळात ही समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर बारामतीत कॅन्सर रुग्णालय (तृतीय स्तर लेव्हल थ्री) उभारणीस राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Baramati
Cancer
Hospital
education
Collector
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com