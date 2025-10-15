Baramati Congress : बारामतीत कॉंग्रेसचा स्वबळाचा नारा, महाविकास आघाडीच्या एकत्रित लढाईला धक्का

बारामती : आगामी नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व माळेगाव नगरपंचायत या सर्व निवडणूका कॉंग्रेस पक्ष स्वबळावर लढविणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग चव्हाण यांनी केली..बारामतीत त्यांनी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करुन याबाबतची घोषणा केली. बारामतीत बुधवारी (ता. 15) चव्हाण यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली..Nilesh Ghaiwal Case: घायवळचा आणखी एक कारनामा, Ahilyanagar Police गोत्यात येणार? | Pune News | Sakal News.कॉंग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष आहे. या प्रमुख पक्षानेच स्वबळाचा नारा दिल्यामुळे आता महाविकास आघाडीच्या एकत्रित लढण्याच्या शक्यता धूसर झाल्या आहेत.श्रीरंग चव्हाण यांनी बारामतीतील कॉंग्रेसच्या प्रमुख पदाधिका-यांशी चर्चा केली. या चर्चेत स्वबळावर लढण्याचा कार्यकर्त्यांचा सूर होता. स्थानिक पातळीवरील मते विचारात घेत निर्णय घेण्याची भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतलेली असल्याने साहजिकच स्थानिक पातळीवरचा कल विचारात घेत त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला..दरम्यान सर्वच निवडणूकांसाठी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे असे आवाहन बारामतीचे कॉंग्रेसचे निरिक्षक भाऊसाहेब आसबे यांनी केले.या प्रसंगी पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष संग्राम मोहोळ, खजिनदार लहू निवंगणे, प्रदेश काँग्रेसच्या सचिव अर्चना पाटील, प्रकाश म्हस्के, अँड. आकाश मोरे, शहराध्यक्ष अँड. अशोक इंगुले, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर, डॉ. विजय भिसे, वैभव बुरुंगले, सूरज भोसले, अँड.राहुल वाबळे, रमेश जगदाळे, भारत रामचंद्र आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.