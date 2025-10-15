पुणे

Baramati Congress : बारामतीत कॉंग्रेसचा स्वबळाचा नारा, महाविकास आघाडीच्या एकत्रित लढाईला धक्का

Congress Declares Solo Fight in Baramati : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग चव्हाण यांनी बारामतीत झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आगामी नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि माळेगाव नगरपंचायत या सर्व निवडणुका काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढवणार असल्याची घोषणा केली.
A Major Crack in MVA? Congress General Secretary Shrirang Chavan Announces Solo Battle for All Local Body Polls in Baramati.

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : आगामी नगरपरिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व माळेगाव नगरपंचायत या सर्व निवडणूका कॉंग्रेस पक्ष स्वबळावर लढविणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग चव्हाण यांनी केली.

