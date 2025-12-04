पुणे

Hubli Accident : बारामतीतील दांपत्याचा हुबळीत मृत्यू; दोन्ही मुले सुखरूप

देवदर्शनाहून परतत असताना बारामतीतील दांपत्याचा अपघात.
anil jagtap and vaishali jagtap

प्रशांत पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
बारामती - देवदर्शनाहून परत येताना कर्नाटक राज्यातील हुबळीजवळ झालेल्या अपघातात बारामतीतील दाम्पत्याचा मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांच्या दोन्ही मुलांना मार लागला असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

