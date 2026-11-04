Baramati Crime: बारामतीत संतापजनक प्रकार! अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; गर्भवती झाल्यानंतर प्रकार उघड

वडगाव निंबाळकर : अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर प्रकार वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. या अत्याचारातून मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर प्रकरण समोर आले. याप्रकरणी सतीश मोहिते (रा. निरगुडवाडी, ता. बारामती) याला पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आरोपीने पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याची माहिती असूनही तिचा पाठलाग केला. ती शाळेत ये-जा करीत असताना रस्त्यात अडवून तिच्याकडे मैत्रीची मागणी केली. तिने नकार दिल्यानंतर तिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. .त्यानंतर तिला स्वतःच्या घरी नेऊन तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकारातून मुलगी गर्भवती झाल्याने हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. आरोपीच्या दहशतीमुळे पीडित मुलगी आणि तिचे कुटुंबीय तक्रार करण्यास धजावत नव्हते. मात्र, प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांनी पीडित कुटुंबीयांना आधार देत त्यांची फिर्याद नोंदवून घेतली. .त्यानुसार वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून आरोपीला अटक केली. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक राहुल साबळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.