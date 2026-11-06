Pune Crime: बारामतीत चोरीचे दोन गुन्हे उघड! २.३० लाखांचे सोन्याचे दागिने अन् वॉशिंग मशीन हस्तगत

-चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर : जबरी चोरी आणि घरफोडीच्या दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात वडगाव निंबाळकर पोलिसांना यश आले आहे. पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या मदतीने पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत दोन्ही गुन्ह्यांतील मुख्य संशयितांना अटक केली आहे. जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात दोन लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने, तर घरफोडीच्या गुन्ह्यात चोरीला गेलेली वॉशिंग मशीन हस्तगत करण्यात आली आहे. दोन्ही गुन्ह्यांतील एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकासह अन्य सहा आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.बारामती तालुक्यातील लाटे गावच्या हद्दीत जबरी चोरीची घटना घडली होती. याप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते यांनी पथक नियुक्त केले. पोलीस उपनिरीक्षक अझर मुलाणी व गुन्हे शोध पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास केला. यात शक्तिमान अविनाश ऊर्फ हणम्या काळे (वय २५, रा. माळेगाव खुर्द, सध्या रा. कांबळेश्वर, ता. बारामती) याचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्याला अटक करण्यात आली. चौकशीत त्याने साथीदारांच्या मदतीने गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले..त्याच्याकडून अंदाजे १८ ग्रॅम वजनाचे एक लाख ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण आणि पाच ग्रॅम वजनाचे ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे टॉप्स व कर्णफुले, असा एकूण दोन लाख ३० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या गुन्ह्यात एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकासह आणखी दोन आरोपींचा सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले आहे..दरम्यान, बारामती तालुक्यातील मुर्टी येथील घरफोडीच्या दुसऱ्या गुन्ह्याचाही पोलिसांनी छडा लावला. याप्रकरणी सिद्धार्थ सोमनाथ सोनवणे (वय २४, रा. नायगाव, ता. पुरंदर) याला अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते यांनी पोलीस उपनिरीक्षक राहुल साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पथक नियुक्त केले होते. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी, सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास केला. संशयित सिद्धार्थ सोनवणे याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने अन्य चार साथीदारांसह घरफोडी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्याकडून चोरीला गेलेली वॉशिंग मशीन हस्तगत करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील अन्य चार आरोपी फरार असून ते सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दोन्ही गुन्ह्यांतील फरार आरोपींचा शोध सुरू असून, अटक आरोपींकडे अधिक तपास केला जात आहे. त्यांच्या माध्यमातून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जीवन मोहिते, पोलीस उपनिरीक्षक अझर मुलाणी, राहुल साबळे व दोन्ही गुन्हे शोध पथकांतील कर्मचाऱ्यांनी ही कामगिरी केली. यामध्ये हवालदार अनिल खेडकर, कल्याण खांडेकर, हृदयनाथ देवकर, भाऊसाहेब मारकड, आबा जाधव, धनंजय भोसले, नरेंद्र यादव, सूरज धोत्रे, नागनाथ परगे, विकास येटाळे, भानुदास सरक, सादिक इनामदार, किरण शेलार, नितीन तांबे, दत्तात्रय शेर, निलेश जाधव तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक सुधीर वाळूंज व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.