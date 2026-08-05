पुणे

‘डीजे’च्या आवाजावरून वाद; चौघांविरुद्ध गुन्हा

‘डीजे’च्या आवाजावरून वाद; चौघांविरुद्ध गुन्हा
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बारामती, ता. ५ : गुणवडी (ता. बारामती) येथे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती मिरवणुकीदरम्यान ‘डीजे’च्या मोठ्या आवाजावरून झालेल्या वादातून मारहाण झाल्याप्रकरणी बारामती शहर पोलिसांनी सोहम उमेश भोई, अनुराग नीलेश पवार, धीरज संजय मोरे आणि महेश आप्पा वायचंडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. रवींद्र आण्णा घोडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ‘डीजे’चा आवाज कमी करण्यास सांगितल्याचा राग मनात धरून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, फिर्यादीने ‘डीजे’ वाहनासाठी आवश्यक परवानग्या, ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन आणि वाहनातील बदलांची वैधता याची चौकशी करून संबंधित वाहनमालक, चालक, ‘डीजे’ मालक, आयोजक व जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी मोटार वाहन अधिनियम, ध्वनी प्रदूषण नियम तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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