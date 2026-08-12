पुणे

बारामतीत दोन वाहनचालकांवर कारवाई

बारामतीत दोन वाहनचालकांवर कारवाई
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बारामती, ता. १२ : मद्यप्राशन करून वाहन चालविल्याप्रकरणी मंगळवारी (ता. ११) रात्री उशिरा एक मोटार व एक दुचाकी अशा दोन वाहनचालकांवर बारामती शहर पोलिसांनी कारवाई केली. रात्रीच्या वेळेस दारूच्या नशेत वाहन चालवून अपघातास कारणीभूत होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन वाहनचालकांवर कारवाई झाली.

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