Baramati politics:'बारामतीत अखेरच्या क्षणापर्यंत सस्पेन्स कायमच राहणार'; नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकासाठी 29 अर्ज दाखल

High Suspense Continues in Baramati: शनिवारी (ता. 16) ज्येष्ठ नेते शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दोघेही बारामतीत होते. दोघांनीही आपापल्या समर्थकांसमवेत या निवडणूकीबाबत सविस्तर चर्चा केलेली आहे. त्या मुळे दोन्ही राष्ट्रवादीची युती होणार की नगराध्यक्षपदासाठी घडयाळ विरुध्द तुतारीची पुन्हा लढत होणार या कडेच सर्वांचे लक्ष आहे.
बारामती : नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी रविवारी (ता. 16) नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवक पदासाठी 29 असे एकूण 33 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. दरम्यान आजपर्यंत नगराध्यक्षपदासाठी सहा तर नगरसेवकपदासाठी 53 असे एकूण 59 अर्ज दाखल झाले आहेत.

