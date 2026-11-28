बारामती : आयपीएस अधिकारी असल्याचे भासवून अन्न व औषध प्रशासन विभागात सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत तरुणाची ७ लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या तोतया आयपीएस अधिकाऱ्याला बारामती शहर पोलिसांनी अटक केली. तोसीन इब्राहिम मणियार (रा. सय्यद पाटकर वस्ती, बारामती) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. .याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोर्लेवाडी (ता. इंदापूर) येथील आरिफ शहाजहान शेख व त्याच्या भावाला तोसीन मनियार याने आपण आयपीएस अधिकारी असल्याचे सांगितले होते. तसेच, आपल्या ओळखीच्या माध्यमातून अन्न व औषध प्रशासन विभागात सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी आरिफ शेख याच्याकडून त्याने टप्प्याटप्प्याने सुमारे ७ लाख ८५ हजार रुपये घेतले. .त्यानंतर विश्वास संपादन करण्यासाठी बनावट नोकरी प्रमाणपत्र व नियुक्तीपत्र तयार करून दिले. २०२२ ते २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी आरिफ शेख यांनी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना संशयित पोलिसांना गुंगारा देत होता. .मात्र, पोलिसांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने तपास करून त्याची माहिती मिळवली आणि त्याला अटक केली. शहर पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी परिविक्षाधीन पोलिस उपअधीक्षक मनीषा ओमासे, पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव पुजारी, महिला पोलिस अंमलदार भाग्यश्री देवकाते, पोलिस शिपाई विजय ओमासे व प्रवीण शिंगाडे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.