Baramati Crime : कट रचून खून केल्याचे सिद्ध; बारामती न्यायालयाचा निकाल; आरोपींना आजन्म कारावास!

Court Verdict : जमिनीचा व वैयक्तिक वादातून वडील-मुलीचा कट रचून खून केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर बारामती न्यायालयाने तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नऊ वर्षांनंतर या प्रकरणात न्याय मिळाल्याने पीडित कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
मिलिंद संगई, बारामती.
बारामती : वडील व मुलीचा खून केल्याप्रकरणी येथील जिल्हा न्यायाधिशांनी तिघांना जन्मठेपेसह (आजन्म कारावास) 25 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशाल सोपान वत्रे (रा. मनसरवाडी, ता. दौंड), जयदीप जयराम चव्हाण (रा. येडेवाडी लिंगाळी, ता. दौंड) व केरबा नारायण मेरगळ (रा. मेरगळमळा, मसनरवाडी, ता. दौंड) या तिघांना येथील जिल्हा तदर्थ न्यायाधिश श्रीमती एस.आर. पाटील यांनी जन्मठेप व 25 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.

