Farmer Endlife : व्याजाच्या पैशांच्या तगाद्याला कंटाळून शेतकऱ्याची गळफास घेऊन जीवन संपविले; पाच सावकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल

बारामती : व्याजाच्या पैशांसाठी वारंवार तगादा लावून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या त्रासाला कंटाळून धनेश गुंडीबा गोसावी (वय 40, रा. पारवडी, ता. बारामती) या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना पारवडी (ता. बारामती) येथे घडली. याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या संदर्भात रूपाली धनेश गोसावी (वय ३६, रा. पारवडी गोसावी वस्ती, ता. बारामती) यांनी फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीवरुन सोनू उर्फ लखन यादव डावरे, जयश्री लखन यादव डावरे (दोघे रा. साठेनगर, इंदापूर) तसेच सतीश शहाजी लांडगे, मारुती हरीदास लांडगे आणि प्रितम उर्फ कावा लांडगे (रा. पारवडी, ता. बारामती) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..धनेश गोसावी यांच्याकडून घेतलेल्या पैशांवर मुद्दलापेक्षा अधिक रक्कम व व्याज दिले होते. तरीही आरोपी वारंवार त्यांच्या घरी जाऊन उर्वरित व्याज व दंडाच्या पैशांसाठी तगादा लावत होते. तसेच “पैसे दिले नाहीत तर जीवे मारू,” अशी धमकी देत असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..या मानसिक त्रासाला कंटाळून धनेश गोसावी यांनी शनिवारी (ता. 24) दुपारी पारवडी येथील शेतात लिंबाच्या झाडाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम 108, 351 (2), 351 (3), 3 (5) तसेच सावकारी अधिनियम कलम 39 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विक्रम पवार करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.