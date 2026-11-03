Baramati News: बारामतीतील पशुपालकांना मोठा दिलासा! चाराटंचाई रोखण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर मोफत बियाणे

माळेगाव : भविष्यातील संभाव्य चाराटंचाईवर मात करण्याबरोबरच पशुधनाला सकस व दर्जेदार चारा उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सांगवी (ता. बारामती) येथे पशुपालकांना १०० टक्के अनुदानावर चारा बियाण्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमातून आज शेकडो पशुपालकांना लाभ देण्यात आला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.बारामती पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागांतर्गत सांगवी पशुचिकित्सालयाच्या वतीने आज चारा बियाण्याचे वाटप कार्यक्रम करण्यात आला. यावेळी पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे म्हणाले, "तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याला चाराटंचाईची झळ बसू देणार नाही. पशुपालकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पशुधनाचे संगोपन आणि दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी अशा योजनांचा प्रभावीपणे लाभ मिळवून देण्यात येईल.".तत्पूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल म्हणाले, "बदलत्या हवामानामुळे चारा उपलब्धतेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पशुपालकांनी सुधारित व बहुवार्षिक चारा पिकांची लागवड करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या योजना तळागाळातील पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.".यावेळी गटविकास अधिकारी किशोर माने, गटनेते बाबा चोरमले, करण खलाटे, युवराज तावरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चारा बियाण्यांची लागवड, चारा उत्पादनाचे नियोजन तसेच मुरघास निर्मिती व साठवणूक याबाबत शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन केले. त्यामुळे केवळ बियाणे वाटप न करता भविष्यातील चाराव्यवस्थापनाबाबतही पशुपालकांना माहिती मिळाली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rया कार्यक्रमास उपसभापती शुभांगीताई आगवणे, जिल्हा परिषद सदस्य मंगेश जगताप, उपगटनेते नितीन काकडे, जितेंद्र पवार, शामलताई वाबळे,, सहाय्यक आयुक्त डॉ. नवनाथ नरळे, माळेगावचे संचालक विजय तावरे, दत्ता पाटील, विलास आडके, बाळासाहेब वाबळे, निशिकांत निकम, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुपालक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.