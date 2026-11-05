Baramati Farmers: बारामतीच्या जिरायती भागाला मोठा दिलासा! शिरसाई योजनेचे रब्बी आवर्तन सुरू; १६० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळणार

उंडवडी : शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे रब्बी आवर्तन गुरुवारपासून (ता. ५) सुरू झाले आहे. सुरुवातीला पाच पंपांद्वारे पाणी उपसा सुरू करण्यात आला असून, सहावा पंप संध्याकाळी सुरू करण्यात येणार आहे. या आवर्तनातून लाभक्षेत्रात १६० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती उप अभियंता किरण तुपे यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने खरीप हंगाम वाया गेला. पावसाअभावी रब्बीच्या पेरण्याही होऊ शकल्या नाहीत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आणि ऊस पिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागले. मात्र, विहिरी व कूपनलिकांची पाणीपातळी खालावल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला होता. त्यामुळे शिरसाई योजनेचे आवर्तन सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती..या मागणीसाठी नुकतेच लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी उंडवडी सुपे येथे चक्री उपोषण केले होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शिष्टमंडळाला मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन देत प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आवर्तन सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..येत्या पंधरा दिवसांत १६० दशलक्ष घनफूट पाणी कालव्याद्वारे लाभक्षेत्रात सोडण्यात येणार आहे. हे पाणी परिसरातील पाझर तलाव, माती नाले आणि सिमेंट बंधाऱ्यांमध्ये साठणार असल्याने जमिनीत पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, परिसरातील विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन त्या पुन्हा पाण्याने भरतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...या आवर्तनाचा उंडवडी सुपे, कारखेल, सोनवडी सुपे, जळगाव सुपे, अंजनगाव, जराडवाडी, उंडवडी कडेपठार, गोजुबावी, बऱ्हाणपूर, साबळेवाडी, गाडीखेल आणि शिर्सुफळ आदी गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत पाणी मिळू लागल्याने चारा व ऊस पिकांना आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.