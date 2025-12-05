पुणे

Baramati: बारामतीमध्ये विदेशी दारुचा साठा जप्त; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

State Excise Department Seizes Illicit Foreign Liquor: 6 लाख 97 हजार रुपयांच्या विदेशी दारूचा साठा आणि सोबत एक चारचाकी गाडी जप्त करण्यात आलेली आहे. मध्यप्रदेशात विक्रीस परवानगी असलेली हे मद्य होते.
मिलिंद संगई, बारामती.
बारामती: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत मद्य वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोहिम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत मोठी कारवाई करत सुमारे 6 लाख 97 हजार रुपये किमतीचा विदेशी दारूचा साठा आणि एक चारचाकी वाहन या विभागाने जप्त केले आहे. अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली.

