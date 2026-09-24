Pune News: बारामती तालुक्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत अश्लील नृत्य; सात जण पोलिसांच्या कारवाईच्या कचाट्यात

-चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर : गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील हावभाव, अंगविक्षेप व बीभत्स नृत्य केल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. कोऱ्हाळे बुद्रुक ता बारामती येथील माळशिकारेवाडी परिसरात बुधवारी (ता. २३) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.राधा संग्राम घुले, मीनाक्षी बापुराव रुपनवर, काजल नितीन शिंदे, रा लाकडी ता इंदापूर अशी नृत्यांगनांची नावे असून रोहित हणमंत धुमाळ रा गोखळी ता फलटण जि. सातारा डॉल्बी मालक तसेच मंडळाचे पदाधिकारी राहुल दिलीप माळशिकारे, दीपक सुभाष माळशिकारे, निखील जालिंदर माळशिकारे, सर्व रा. माळशिकारेवाडी कोऱ्हाळे बुद्रुक ता बारामती जी पुणे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्री साई समर्थ तरुण मंडळ, माळशिकारेवाडी यांच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान ट्रॅक्टर (एमएच ४२ क्यू २६४४) व त्यास जोडलेल्या चारचाकी ट्रॉलीमध्ये डॉल्बी संगीत सुरू होते. त्यावर महिला नृत्यांगनांकडून सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील हावभाव, अंगविक्षेप व बीभत्स नृत्य केले जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. या प्रकारास मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह संबंधित व्यक्तींकडून प्रोत्साहन दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...विसर्जन मिरवणुकीसंदर्भात मंडळाच्या अध्यक्षांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक मुलाणी करीत आहेत. गणेशोत्सव व विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासन व पोलिस प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.