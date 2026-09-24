पुणे

Pune News: बारामती तालुक्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत अश्लील नृत्य; सात जण पोलिसांच्या कारवाईच्या कचाट्यात

Baramati Ganesh Visarjan Procession Leads To Seven Bookings: गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बीवर अश्लील हावभाव, बीभत्स नृत्य; पोलिसांच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Baramati Ganesh Festival Seven Face Police Case Over Alleged Obscene Dance And Gestures During Ganesh Visarjan Procession

Baramati Ganesh Festival Seven Face Police Case Over Alleged Obscene Dance And Gestures During Ganesh Visarjan Procession

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर : गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील हावभाव, अंगविक्षेप व बीभत्स नृत्य केल्याप्रकरणी सात जणांविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. कोऱ्हाळे बुद्रुक ता बारामती येथील माळशिकारेवाडी परिसरात बुधवारी (ता. २३) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

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