Ajit Pawar: बारामती वैद्यकीय रुग्णालयास अजित पवार यांचे नाव; राज्य शासनाने घेतला निर्णय

मिलिंद संगई, बारामती.
बारामती: येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालय तसेच मेडद येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयास दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

