Pune: बारामतीतील कण्हेरी वनउदयानाचे अजितदादा पवार यांच्या नावाने नामकरण

बारामती: बारामती तालुक्यातील कण्हेरी येथील निसर्ग पर्यटन वन उद्यानास "स्व. मा. अजितदादा पवार निसर्ग पर्यटन वन उद्यान" असे नामकरण करण्यास महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय वन विभागाने आज (ता. 15) जारी केला असून, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..या नामकरणाचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर वन विभागाने प्रस्तावाची छाननी करून शासन स्तरावर मान्यता दिली. बारामती परिसरातील पर्यटनाला चालना देणारे हे निसर्ग पर्यटन वन उद्यान पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेची जपणूक आणि पर्यटकांना निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. शासनाच्या या निर्णयामुळे उद्यानाला नवी ओळख मिळणार असून, स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांसाठीही हे आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे..Viral Video: पुण्यात थरार! धावत्या ट्रेनखाली जाणाऱ्या वारकऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्याने मृत्यूच्या दारातून खेचले.अजितदादांच्या संकल्पनेतूनच साकारलेले वनउद्यानकण्हेरी येथील जागेत वनउद्यान व्हावे, निसर्गाच्या सान्निध्यात बारामतीकरांसह पर्यटकांनाही चार क्षण विरंगुळा मिळावा, निसर्गाच्या मूळ रचनेला धक्का न लागता येथे एक छोटे पर्यटन केंद्र विकसित व्हावे या साठी स्वताः अजित पवार यांनी पुढाकार घेतलेला होता. बारामतीच्या प्रत्येक भेटीत कण्हेरीला भेट देऊन ते कामाची पाहणी करुन सूचना देत असत..Nanded: नांदेडच्या वसंतनगर–मगनपुरात उघड्या नाल्या, खड्डेमय रस्ते आणि वीज समस्येमुळे नागरिक हैराण; प्रशासनाविरोधात संताप.त्यांना स्वताःला या ठिकाणी येणे आवडत असायचे, येथे विकसित केलेले नैसर्गिक तळे व त्यात बोटींगची सुविधा, येथे असलेले पक्ष्यांचे वास्तव्य व निसर्गाची साद या मुळे हे ठिकाण विकसित करण्याचा त्यांचा स्वताःचा आग्रह होता. त्यांच्या योगदानामुळेच हे केंद्र उदयास आल्याने त्यांच्या नावाने या पुढील काळात हे पर्यटन केंद्र ओळखले जाणार असल्याने बारामतीकरांनी आनंद व्यक्त केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.