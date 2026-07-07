पुणे

Pune Crime: धक्कादायक! फेक इन्स्टाग्राम आयडी तयार करून महिलेला ब्लॅकमेल; बारामतीतील युवक अटकेत

Maharashtra cyber crime latest news: फेक इन्स्टाग्राम आयडीवरून अश्लील संदेश, नग्न फोटो-व्हिडिओची जबरदस्ती; महिलेला धमकावत बदनामी केल्याचा गंभीर गुन्हा उघड
Police Arrest Youth for Allegedly Creating Fake Instagram ID to Harass Woman

Police Arrest Youth for Allegedly Creating Fake Instagram ID to Harass Woman

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर: फेक इन्स्टाग्राम अकाऊंट तयार करून एका महिलेला अश्लील संदेश पाठवत तिचे नग्न फोटो व व्हिडिओ मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी करंजे (ता. बारामती) येथील एका युवकाविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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