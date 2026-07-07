Pune Crime: धक्कादायक! फेक इन्स्टाग्राम आयडी तयार करून महिलेला ब्लॅकमेल; बारामतीतील युवक अटकेत

-चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर: फेक इन्स्टाग्राम अकाऊंट तयार करून एका महिलेला अश्लील संदेश पाठवत तिचे नग्न फोटो व व्हिडिओ मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी करंजे (ता. बारामती) येथील एका युवकाविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिपक मधुकर दुबळे (रा. करंजे, ता. बारामती) याने एका महिलेच्या नावाने बनावट इन्स्टाग्राम आयडी तयार केला होता. या आयडीच्या माध्यमातून फिर्यादी महिलेशी संपर्क साधून अश्लील स्वरूपाचे फोटो पाठविले. तसेच “तुझे खासगी फोटो व्हायरल करायचे नसतील तर माझ्याशी नग्न अवस्थेत व्हिडिओ कॉलवर बोल” अशी धमकी देत महिलेवर दबाव टाकल्याचा आरोप आहे..आरोपीने महिलेकडून प्राप्त झालेले फोटो व व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये जतन करून ते परिसरातील काही व्यक्तींना पाठविल्याने फिर्यादीची बदनामी झाली तसेच तिच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..\rयाप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला अटक करून बारामती न्यायालयासमोर हजर केले असता दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.इतर व्यक्ती विषयी असे काही प्रकार केल्या आहेत का यासाठी आरोपीचा मोबाईल ताब्यात घेतला असून फॉरेन्सिक लॅबला पाठवण्यात येणार आहे यावरून अधिक माहिती उघड होईल असे पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.