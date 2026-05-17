पुणे

विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह तिघांवर गुन्हा

विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह तिघांवर गुन्हा
Published on

बारामती, ता. १७ : लग्नानंतर मानसिक व शारीरिक छळ करून विवाहितेला माहेरी पाठवून दिल्याप्रकरणी पती, सासू व दीराविरोधात बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत गुलजार मोहंमदअली कुरेशी (वय ३१, रा. बारामती, मूळ रा. सातारा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांचा विवाह 2021 मध्ये मोहंमदअली सलीम कुरेशी याच्याशी झाला होता.
फिर्यादीतील माहितीनुसार, विवाहानंतर सासू आसमा सलीम कुरेशी व दीर शादाब सलीम कुरेशी यांनी सतत मानसिक त्रास देत अपमानास्पद वागणूक दिली. “तू आमच्या मुलाला शोभत नाहीस” अशा शब्दांत टोमणे मारले जात होते. तसेच पतीदेखील योग्य वागत नसल्याचे नमूद केले आहे.
डिसेंबर २०२२मध्ये फिर्यादी महिलेला इच्छेविरुद्ध माहेरी बारामती येथे सोडण्यात आले. त्यानंतर अनेक वेळा नातेवाईकांनी समेटाचा प्रयत्न केला, मात्र आरोपींनी तिला नांदविण्यास नकार दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी मोहंमदअली सलीम कुरेशी, आसमा सलीम कुरेशी व शादाब सलीम कुरेशी, सर्व रा. सातारा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Baramati news
marital abuse awareness
domestic violence cases in Maharashtra
women empowerment in India
mental health in marriage
physical abuse legal rights
help for abused women
marital conflict resolution
signs of psychological abuse
reporting domestic violence
support groups for women
marriage and mental health
legal action against domestic abusers
women's rights in India
social stigma of abuse
विवाहानंतर मानसिक छळ
सासरच्या त्रासामुळे चिंता
बारामतीतील विवाह विवाद
मानसिक आणि शारीरिक छळ ओळखणे
महिलांसाठी मदतीचे केंद्र
अपमानास्पद वागणूक आणि कायदेशीर उपाय
विवाहानंतर साधलेले नाते
माहेरी जाण्याची प्रक्रिया
पोलिसांकडे तक्रार दाखल
विवाहित महिलांचा हक्क
त्रास देणाऱ्या नातेसंबंधांची समस्या
समाजातील महिलांचे स्थान