विवाहितेच्या छळप्रकरणी पतीसह तिघांवर गुन्हा

बारामती, ता. १७ : लग्नानंतर मानसिक व शारीरिक छळ करून विवाहितेला माहेरी पाठवून दिल्याप्रकरणी पती, सासू व दीराविरोधात बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत गुलजार मोहंमदअली कुरेशी (वय ३१, रा. बारामती, मूळ रा. सातारा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांचा विवाह 2021 मध्ये मोहंमदअली सलीम कुरेशी याच्याशी झाला होता.
फिर्यादीतील माहितीनुसार, विवाहानंतर सासू आसमा सलीम कुरेशी व दीर शादाब सलीम कुरेशी यांनी सतत मानसिक त्रास देत अपमानास्पद वागणूक दिली. “तू आमच्या मुलाला शोभत नाहीस” अशा शब्दांत टोमणे मारले जात होते. तसेच पतीदेखील योग्य वागत नसल्याचे नमूद केले आहे.
डिसेंबर २०२२मध्ये फिर्यादी महिलेला इच्छेविरुद्ध माहेरी बारामती येथे सोडण्यात आले. त्यानंतर अनेक वेळा नातेवाईकांनी समेटाचा प्रयत्न केला, मात्र आरोपींनी तिला नांदविण्यास नकार दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी मोहंमदअली सलीम कुरेशी, आसमा सलीम कुरेशी व शादाब सलीम कुरेशी, सर्व रा. सातारा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
