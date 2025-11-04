Baramati Politics : बारामती नगरपरिषद निवडणूकीत घडयाळाशी दोन हात करण्याचा तुतारीचा निर्णय.....

बारामती - शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बारामती लोकसभा मतदारसंघातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महाविकास आघाडीच्या मार्फत लढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कोलते यांनी दिली. स्थानिक स्तरावर आघाडी करताना भाजप वगळूनच युती होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .बारामतीत ते माध्यमांशी बोलत होते. या प्रसंगी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, महिला शहराध्यक्षा आरती शेंडगे, शहर युवकाध्यक्ष बळवंत बेलदार, माळेगाव शहराध्यक्ष नितीन तावरे, ज्येष्ठ नेते सतीश खोमणे, गणपत आबा देवकाते आदी उपस्थित होते..विजय कोलते म्हणाले, नगरपरिषद स्तरावर भारतीय जनता पक्षाला वगळून समविचारी पक्षांशी युती करुन निवडणूका लढवाव्यात, असा कार्यकर्त्यांचा सूर असल्याने बारामती नगरपरिषद व माळेगाव नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष तुतारीच्या चिन्हावर तर इतर जागा विकास आघाडी करुन स्थानिक स्तरावर पक्षाचे चिन्ह न वापरता लढविण्याचा निर्णय झाला आहे.दरम्यान पक्षाच्या वतीने इच्छुकांना आपले अर्ज पक्षाकडे दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यांच्या मुलाखती घेऊन प्रभागनिहाय उमेदवार निश्चित केले जाणार आहेत..भाजपसोबतच घडयाळासोबत युती होण्याची शक्यता नाही, मात्र घडयाळाच्या चिन्हावर उमेदवारी मिळाली नाही व तुल्यबळ उमेदवार आमच्याकडे आले तर ते आमच्या आघाडीत सहभागी होऊ शकतात, असाही खुलासा विजय कोलते यांनी या वेळी केला. वंचित बहुजन आघाडी व बहुजन समाज पक्षाला सोबत घेऊन पक्ष विकास आघाडी करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले..समविचारी पक्षांशी समन्वय साधून कोणत्या प्रभागातून कोण तुल्यबळ आहे हे निश्चित करुन त्या नुसार उमेदवारी जाहीर केली जाईल, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.