Baramati Elections : बारामतीत राष्ट्रवादीने खाते उघडले.! अनुप्रिता तांबे बिनविरोध निवडून!

Ajit Pawar NCP : मतदानाअगोदरच एक जागा बिनविरोध होणार असल्याचे आज स्पष्ट झाल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण होते. काही प्रभागांमध्ये उमेदवारसंख्या अपुरी, आणखी काही जागा बिनविरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रयत्न वेगाने.
मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : नगरपरिषदेच्या निवडणूकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खाते उघडले असून प्रभाग दोन अ मधील उमेदवार अनुप्रिता रामलिंग तांबे या बिनविरोध निवडून जाणार आहेत. या प्रभागात अनुप्रिता तांबे यांचाच एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित आहे. मतदानाअगोदरच एक जागा बिनविरोध होणार असल्याचे आज स्पष्ट झाल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण होते.

