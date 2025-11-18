Baramati Elections : बारामतीत राष्ट्रवादीने खाते उघडले.! अनुप्रिता तांबे बिनविरोध निवडून!

बारामती : नगरपरिषदेच्या निवडणूकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खाते उघडले असून प्रभाग दोन अ मधील उमेदवार अनुप्रिता रामलिंग तांबे या बिनविरोध निवडून जाणार आहेत. या प्रभागात अनुप्रिता तांबे यांचाच एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित आहे. मतदानाअगोदरच एक जागा बिनविरोध होणार असल्याचे आज स्पष्ट झाल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण होते. .या जागेवर विरोधकांकडून अर्जच न आल्याने राष्ट्रवादीच्या पारडयात विनासायास ही जागा पडली. राष्ट्रवादी विरोधात विरोधी पक्षाला सर्व जागांवर उमेदवारच मिळाले नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. भाजपकडून तीस जागांवर लढण्याचे निश्चित झाले असून उर्वरित जागांवर राष्ट्रीय समाज पक्ष व काही ठिकाणी अपक्षांना पाठिंबा देत भाजप ही निवडणूक लढविणार आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची यादी जाहीर झालेली नाही. युतीसाठी पक्षाचे प्रयत्न सुरु असून लवकरच या बाबतची अंतिम घोषणा केली जाईल, असे सांगितले गेले..मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा.काही प्रभागात उमेदवारांची संख्या कमी असल्याने अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवसापर्यंत अजून काही जागा बिनविरोध करता येतात का याचा राष्ट्रवादीचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. छाननीची प्रक्रीया मंगळवारी उशीरापर्यंत सुरु असल्याने छाननीनंतर नगरसेवक व नगराध्यक्षपदासाठी नेमके किती अर्ज शिल्लक राहिले याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी 16 तर नगरसेवकपदासाठी 247 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. वीस प्रभागात मिळून 41 नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.