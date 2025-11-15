Baramati Elections : बारामती नगरपरिषदेतील यादीच जाहीर होत नसल्याने बारामतीत इच्छुकांची कोंडी!

बारामती : दरम्यान निवडणूक आयोगाने रविवारी (ता. 16) दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील तसेच ऑनलाईन सोबतच ऑफलाईनही अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. बारामतीत शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार दाखल झाले होते. त्यांनी उमेदवाराच्या यादीची निश्चिती करण्यासाठी बैठका केल्या. दुसरीकडे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या इच्छुकांनीही शनिवारी सकाळी गोविंदबाग या निवासस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. .पवार यांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने आघाडी करुन निवडणूक लढविण्याचे संकेत स्थानिक नेतृत्वाने दिलेले आहेत. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी विरुध्द समविचारी पक्षांची आघाडी यातच प्रामुख्याने बारामती नगरपरिषदेसाठी निवडणूक होईल, अशी चिन्हे आहेत. यादीच जाहीर होत नसल्याने इच्छुक गॅसवर असून शेवटच्या क्षणापर्यंत यादीच जाहीर होणार नसल्याने अनेकांची मोठी कोंडी झालेली आहे. .मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा.नेमका काय निर्णय होणार हेच समजत नसल्याने अनेक इच्छुक वाट बघत बसल्याचे दिसले. बंडखोरी टाळण्यासाठी सर्वच पक्षांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत यादीच जाहीर न करण्याची खेळी केल्याने अनेकांची अडचण झाल्याचे दिसले. शनिवारी नगरसेवकपदासाठी 17 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आजअखेर नगराध्यक्षपदासाठी दोन तर नगरसेवकपदासाठी 24 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.